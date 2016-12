Serie B: pari Frosinone, Bologna e Vicenza non ne approfittano

Nessun verdetto nella 40.a giornata di Serie B . Con il Carpi ormai promosso (0-0 col Lanciano), l'attesa era tutta per il secondo posto utile per la promozione diretta. Il Frosinone pareggia 1-1 al Tombolato col Cittadella e mantiene 4 punti di vantaggio su Bologna e Vicenza. I rossoblù, con Delio Rossi in panchina, non vanno oltre l'1-1 con l'Avellino (sbagliando un rigore con Acquafresca) mentre i biancorossi pareggiano senza reti a La Spezia.

Al Tombolato il Frosinone, in vantaggio con Soddimo nel primo tempo, viene raggiunto dal Cittadella con un gol di Bizzotto. I veneti, terzultimi in classifica, sono a -2 dall'Entella in zona playout. Il Bologna del neo-tecnico Delio Rossi non ne approfittano e pareggiano 1-1 con l'Avellino al Dall'Ara: ospiti in vantaggio con Sbaffo e rete rossoblù di Buchel. Acquafresca si fa parare il rigore del possibile 2-1. Nel finale espulso Ceccarelli. Irpini attualmente fuori dai playoff. Lo Spezia frena il Vicenza: nessuna rete al Picco. Il Catania cade 4-2 a Brescia: rondinelle in gol con Sestu, Di Cesare, Da Silva e Benali, mentre per i siciliani reti di Rosina e Castro. La formazione di Calori resta penultima con 39 punti, 4 in meno dalla zona playout. Vittoria importante in chiave salvezza del Latina che sconfigge 2-0 il Bari grazie alle marcature di Brosco e Oduamadi. Colpaccio della Pro Vercelli che vince 1-0 al Liberati con la Ternana con gol di Scavone. Il Trapani regola con un netto 3-0 il Modena: in rete Ciaramitaro, Curiale e Scozzarella. Si chiude infine sul 2-2 Pescara-Perugia: Ardemagni e Goldaniga rispondono a Memushaj e Melchiorri completando la rimonta degli umbri addirittura in 9 per i rossi a Comotto e Goldaniga.