Serie B, pari del Carpi capolista a Bologna, il Frosinone aggancia gli emiliani

18:37 - Nella 13.a di Serie B il Carpi capolista viene fermato sullo 0-0 dal Bologna. Ne approfitta il Frosinone: 4-1 al Trapani e laziali che vanno in testa. L'Avellino batte 2-1 il Modena e rimane in zona Play off. Torna alla vittoria il Perugia che fa 2-1 con l'Entella. Nella zona bassa il Latina rimonta e pareggia 1-1 con il Cittadella. 2-1 fra Vicenza-Pro Vercelli e Catania-Varese. 3-1 del Pescara sul Brescia. Il Lanciano batte 1-0 il Livorno.

FROSINONE-TRAPANI 4-1

Il Frosinone trova il primo posto in Serie B grazie al secco 4-1 rifilato al Trapani. Al Matusa va in scena un match molto fisico: nel primo tempo saranno ben 3 i sostituiti per infortunio. I laziali passano in vantaggio con un’azione in contropiede organizzata da Ciofani, che lancia Gucher in area. Il numero 8 spiazza totalmente il portiere Marcone, appena entrato al posto di Gomis.

Il Trapani non crea molto e nei primi 45 minuti vede la porta solo con Nadarevic al 39’. Il secondo tempo inizia come il primo: Curiale in contropiede raddoppia al 9’. Ma Mancosu riapre la partita su rigore. Nel momento migliore per il Trapani, quando la squadra di Boscaglia sembrava vicino al pareggio, siciliani rimangono in 10 per l’espulsione di Armai e il Frosinone dilaga. Curiale prima fa il 3-1, poi il 4-1 finale: tripletta, si porta il pallone a casa e regala alla squadra di Stellone il primo posto con il Carpi.

VICENZA-PRO VERCELLI 2-1

Ribaltone allo stadio Romeo Menti: il Vicenza rimonta l’iniziale 1-0 del Pro Vercelli e fa 2-1. Nel primo tempo sono i piemontesi a dominare. Di Roberto va vicino al gol già al 21’. Ci pensa Marchi a sbloccare il risultato: tiro sbagliato di Emanuello e deviazione vincente, forse in off-side.

Ma al 34’ il Vicenza si sveglia e pareggia: Moretti trova una punizione perfetta e, beffando Russo, fa 1-1. Ed è lo stesso Moretti, ancora su punizione, a segnare al 36’ del secondo tempo il gol del definitivo vantaggio: 2-1.

BRESCIA-PESCARA 1-3

Brescia che domina per 70 minuti ma è il Pescara a portarsi a casa 3 preziosissimi punti. Allo stadio Rigamonti i padroni di casa passano in vantaggio al 17' con Benali: il centrocampista libico controlla di sinistro e gira al volo beffando il portiere. Il Pescara cresce, mentre il Brescia diventa sempre più nervoso. Al 32’ del secondo tempo Melchiorri trova finalmente il pareggio in scivolata. La gara si mette in discesa per gli ospiti, anche per la sconsideratezza di Lancini che, abbattendo Melchiorri in area, regala un rigore preziosissimo al Pescara. Maniero dal dischetto fa l’1-2. Le Rondinelle non ci stanno e si buttano in avanti, sfiorando il pareggio con Lancini e Sodinha, ma è ancora Melchiorri, ormai nel recupero, a mettere la parola ‘fine’ alla partita: 1-3 e Pescara che esce dalla zona calda della classifica.

CATANIA-VARESE 2-1

Sul campo del Massimino -in pessime condizioni- il Catania padrone di casa vince 2-1 contro il Varese. La squadra di Sannino passa subito in vantaggio al 6’ grazie ad una acrobazia di Calaiò: rovesciata che spiazza completamente Bastianoni. Il primo tempo è un assolo del Catania. Al 37’ Rosina batte un angolo perfetto, Leto trova la deviazione di testa ma Bastianoni si supera e nega il gol all’argentino. Al 42’ le parti si invertono: è Leto a lanciare Rosina, che trova il raddoppio.

Bettinelli striglia i suoi nella pausa e il Varese torna in campo arrembante e al 22’ del secondo tempo è Neto Pereira, in contropiede, ad accorciare le distanze. I lombardi ci credono ma non trovano il pareggio: al 32’ è Miracoli che potrebbe segnare il pari, ma un super Frison gli nega la gioia del gol.

CITTADELLA-LATINA 1-1

Nella sfida-salvezza del Tombolato Latina e Cittadella trovano un pareggio che non serve a nessuno. I veneti passano in vantaggio con Coralli su calcio d’angolo, a cui risponde, nel secondo tempo, Viviani con un gran tiro da fuori. Per il Cittadella è il quarto pareggio di fila. Panchina che già scotta per Roberto Breda, che non ha molto tempo per far uscire il Latina dalla zona ‘calda’ della classifica.

BOLOGNA-CARPI 0-0

Nel primo derby d’Emilia il Bologna ferma il Carpi che rimane in testa, ma adesso deve dividersi il posto con il Frosinone. Sono i rossoblù a fare la partita. Nel primo tempo la squadra di Tacopina va vicino al vantaggio con Morleo, su punizione, e Bessa. La migliore occasione ce l’ha Ceccarelli, al 22’, sempre da calcio d’angolo: destro al volo intercettato in maniera spettacolare da Gabriel. Il Carpi si salva ancora al 44’ grazie al suo portiere: Zuculini si trova libero e tira, ma il brasiliano intercetta magistralmente.

Meglio il Carpi nel secondo tempo, soprattutto grazie a Mbakogu, che va vicino al gol un paio di volte. Il Bologna risponde con Cacia che in due occasioni potrebbe segnare l’1-0. Finisce così, a reti inviolate. Per il Bologna un punto che significa rimanere nella zona alta della classifica, per il Carpi invece il pari segna l’amaro aggancio del Frosinone.

MODENA-AVELLINO 1-2

Successo esterno per l’Avellino sul Modena. Uno straripante Castaldo spinge i verdi al quarto posto grazie alla doppietta personale: sono 10 i centri del campano in questa Serie B, che gli valgono il primato nella classifica marcatori. L’Avellino passa in vantaggio al 21’ grazia ad un gol in mischia su calcio d’angolo, con il Modena che reclama per un fallo sul portiere Pinsoglio. Al 45’ Tonucci trattiene Comi in Area. Dal dischetto va ancora Castaldo, che fa 2-0.

Nel secondo tempo il Modena sembra più attivo e gli uomini di Novellino trovano il 2-1 con Granoche. Ma la rincorsa degli emiliani è fermata dalla doppia espulsione di Nizzetto e Manfrin.

PERUGIA-VIRTUS ENTELLA 2-1

Perugia che torna alla vittoria grazie ad un ritrovato Falcinelli (che segna dopo un’astinenza che durava dal 13 settembre) Nel primo tempo gli umbri dominano. Al 13’ il bomber di Marsciano spara un missile da appena fuori area che Pellizzoli non può parare. Ma le lacune della squadra di Camplone si vedono tutte, soprattutto in difesa: al 26’ infatti l’Entella parte in contropiede, Battocchio fa il Messi della situazione, dribbla due avversari e mette in mezzo per Sansovini che non deve fare altro che appoggiare per trovare il pareggio: 1-1. Il Perugia arranca, con la mente persa negli ultimi non brillanti risultati. Ma al 34’ un’azione magistrale di Taddei, con velo decisivo di Falcinelli, viene finalizzata da Parigini che rimette gli umbri in vantaggio. Alla fine gli uomini di Camplone potrebbero trovare anche il 3-1 ancora con Parigini e protestano per un rigore negato a Falcinelli. Ma va bene così: 3 punti che fanno rifiatare il Perugia.

LANCIANO-LIVORNO 1-0

Partita di poche emozioni allo stadio Biondi fra Lanciano e Livorno. Dopo 8 mesi di assenza nei granata torna il capitano Andrea Luci. E questo è l’unico aspetto positivo per la squadra di Gautieri che non riesce a trovare una continuità di prestazioni e di rendimento in questa Serie B. Sono quindi gli episodi a decidere alla gara. Al 34’ del secondo tempo Ceccherini fa fallo in area, viene espulso e regala un rigore al lanciano. Dal dischetto va Piccolo, che con il suo gol dà al Lanciano tre punti preziosi.