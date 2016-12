Serie B: pari del Cagliari a Livorno

In attesa del match tra Crotone e Modena il Cagliari viene bloccato su pari in casa del Livorno non cogliendo l'opportunità di portarsi solo in testa alla classifica. Inizia bene la squadra di Rastelli passando subito in vantaggio al 4' con Diego Farias che sfrutta un'incertezza di Ricci e lo batte con un bell'esterno. Reagiscono i toscani che si rendono pericolosi in due occasioni, in particolare col bel tiro da fuori di Schiavone, respinto in angolo da Storari. Al 49' arriva il meritato pari dei toscani con la splendida punizione di Vantaggiato che fissa il risultato sull'1-1 bloccando così i sardi a 37 punti.

Nella sfida playoff dell'Adriatico il Pescara si impone per 2-0 sulla Virtus Entella: inizia bene la squadra di Oddo con la rete di Memushaj, al quinto gol in stagione. Gli ospiti non reagiscono e allora ci pensa il capocannoniere del campionato, Lapadula, a chiudere il match al 89' con una precisa conclusione che batte Iacobucci. Bella vittoria anche della Pro Vercelli al Silvio Piola. La squadra di Foscarini domina per tutti i 90' passando in vantaggio subito al 12' con l'ex Cordoba Fausto Rossi e raddoppia poi con Piccolo, che trasforma dal dischetto il suo ottavo gol in stagione permettendo ai suoi di portarsi a 23 punti in classifica e respirare un po'.

Tre punti importanti anche per il Brescia guidato dall'imprescindibile Caracciolo che con una doppietta permette alle “rondinelle” di imporsi sul buon Vicenza, a cui non basta Ravicevic al 46'. Bene anche l'Avellino, vittorioso per 3-2 contro il Lanciano (per gli irpini in gol Arini, Tavano e Castaldo), e lo Spezia (2-1 sul Latina). In coda vincono Salernitana e Ternana che spediscono sempre più giù in classifica Ascoli e Como.