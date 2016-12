Serie B: pari Bologna, Trapani corsaro

23:26 - Bologna e Trapani raggiungono il Frosinone in vetta alla classifica a quota 18 punti dopo i primi due anticipi della decima giornata di serie B. I felsinei, al sesto risultato utile consecutivo e con l'entusiasmo della nuova proprietà Usa, vengono bloccati sullo 0-0 dal Modena di Novellino, che si porta a 12 punti. I siciliani passano 2-1 in rimonta sul campo della Ternana: gol di Ceravolo, poi segnanoi Mancosu su rigore e Pagliarulo.

TERNANA-TRAPANI

Nel primo tempo la Ternana parte molto forte, vogliosa di dimenticare lo 0-4 contro il Livorno, e dopo diverse opportunità trova il vantaggio al 20' con Ceravolo che firma l'1-0 con un'azione personale chiusa da un velenoso sinistro da centro area che trafigge Gomis fra le gambe.

Incassato il gol il Trapani si desta e sfiora il pari con Falco e Mancosu di testa. Al 37' l'episodio che cambia la gara: Brignoli in uscita stende Mancosu appena dentro l'area, rigore e rosso per il portiere di casa. Lo stesso Mancosu trasforma il penalty al 39' per l'1-1.

Nella ripresa il Trapani, forte della superiorità numerica parte meglio, mentre la Ternana cerca di contenere ma senza abbassarsi troppo. Falco e Mancosu sono i più pericolosi per i siciliani ma il gol del 2-1 porta la firma di un difensore, Pagliarulo: al 78' il capitano è tutto solo in area sul corner di Nadarevic e può insaccare facilmente in rete di testa. All'89' la Ternana ha un sussulto d'orgoglio ma un bell'intervento di Gomis nega il 2-2 a Diop, protagonista di un bel destro in diagonale. Nel prossimo turno, lunedì sera, il Trapani fa visita al Bologna al Dall'Ara mentre la Ternana gioca martedì sera a Carpi.



MODENA-BOLOGNA

In un primo tempo davvero scialbo, il primo episodio degno di cronaca è l’allontanamento dalla panchina bolognese di Troianiello, reo di qualche epiteto poco gentile all’indirizzo dell’arbitro Pasqua al 11’. Due minuti dopo Stojanovic esce dai sedici metri per rinviare un lancio di Salifu ma svirgola il pallone; Ferrari tenta il pallonetto a porta vuota ma non inquadra il bersaglio. Al 25’ l’ex-spezzino ci riprova da lontano ma il portiere rossoblù blocca senza problemi. Poi, solo un paio di conclusioni sul fondo di Nizzetto, al 26’ e al 31’. Al minuto 37 Maietta tocca con il braccio un pallone sfiorato di testa da Ferrari: il direttore di gara opta per l’involontarietà. Nella ripresa non migliora lo spettacolo, anche se l’avvio illude: al 51’ un tiro al volo di Salifu esce di poco. Tre minuti più tardi Acquafresca sfrutta un errato disimpegno della difesa modenese per calciare dal limite: tiro fuori. Al minuto 59 proteste bolognesi: Cacia va a terra in area dopo un lieve contatto con Zoboli ma Pasqua fa proseguire. Poi, più niente fino all’85’, quando Cacia manda alto di testa un pallone servitogli dal subentrato Masina. Il triplice fischio finale pone termine alla noia. Prossimo turno, infrasettimanale, a Vicenza per i gialloblù mentre i felsinei ospiteranno il Trapani.