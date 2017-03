Serie B, occasione mancata per la Spal: Gattuso strappa un pari

La Spal pareggia 1-1 con il Pisa, aggancia il Frosinone in vetta, ma manca un'altra occasione per superarlo, almeno provvisoriamente. Antenucci illude il Mazza con un gol in acrobazia, risponde Mannini su calcio di rigore, tutto nella prima frazione. Si ferma, invece, la corsa del Bari. Dopo tre vittorie consecutive la squadra di Colantuono cade in casa dell'Entella 2-0. Ammari e Diaw regalano la vittoria ai liguri con un gol per tempo.