Serie B, Mbakogu regala il derby emiliano al Carpi

19:02 - Al Carpi basta un gol di Mbakogu a dieci minuti dal termine per battere il Modena e portarsi a +6 sul Frosinone. Al Dall'Ara il Bologna agguanta i laziali con un gol di Maietta a cinque dalla fine. Rimonta incredibile per il Livorno che supera 4-2 il Catania. Minala regala una boccata d'ossigeno al Bari che batte il Cittadella al Tombolato (1-0). Brescia sempre più nel baratro, ko interno con lo Spezia. L'Entella si impone per 2-1 sul Vicenza.

VIRTUS ENTELLA-VICENZA 2-1

Vittoria importante per la Virtus Entella che grazie al 2-1 rifilato al Vicenza risale in classifica e si allontana dalla zona retrocessione. Bastano nove secondi all'Entella per trovare il gol, ma l'arbitro Ripa annulla tutto per un dubbio fuorigioco di Litteri. Vantaggio solamente rimandato: passa un quarto d'ora e Mazzarani trova l'1-0 con un tap in sulla spizzata in area di Cesar. Al rientro delle formazioni in campo d'Elia si fa espellere e il Vicenza rimane in dieci. Gli ospiti accusano il colpo e l'Entella passa di nuovo al 62' con un colpo di testa di Cecchini. Al 89’ Cocco trova la rete della bandiera con un colpo di testa che scavalca Paroni.

BOLOGNA-FROSINONE 2-2

Pirotecnico pari tra Bologna e il Frosinone al dall'Ara. Pessimo primo tempo dei padroni di casa che si avvicinano per la prima volta alla porta di Zappino al 30' e al 32' vanno sotto per il gol di testa di Ciofani. Al rientro delle squadre dagli spogliatoi il Bologna trova subito al pareggio grazie a un bel destro di Bessa dal limite. Dopo il gol, gli emiliani prendono fiducia e mettono alle strette il Frosinone, andando diverse volte vicino al raddoppio con Laribi. A trovare il secondo gol, però, è proprio la squadra ospite che va di nuovo in vantaggio grazie al clamoroso autogol di Oikonomou. Nel finale partita spettacolare, prima Dionisi sfiora il gol che avrebbe chiuso la partita, poi Laribi manca il pari di nulla. A cinque minuti dal termine, Zappino esce a vuoto su un cross e lascia colpevolmente la porta sguarnita, lasciando a Maietta solo il compito di appoggiare il pallone in rete e regalare ai compagni il 2-2.

LIVORNO-CATANIA 4-2

Dopo un mese di digiuno, il Livorno torna a vincere e lo fa con una grande rimonta nel finale su un Catania agguerrito. Cruciale l'ingresso in campo di Galabinov. I giocatori di Gautieri salgono al terzo posto in classifica a quota 29 punti, sette di distanza dal Carpi capolista. Dopo soli 9 minuti passano in vantaggio i padroni di casa con Jelenic che corregge in porta un colpo di testa di Vantaggiato spentosi sul palo. A dieci dal termine della prima frazione i siciliani trovano il pari con Chrapek dopo una lunga mischia in area. Al 55' Cani viene messo a terra da Moscati, per Di Paolo non ci sono dubbi: è rigore. Sul dischetto si presenta Calaiò che è freddissimo e porta i suoi in vantaggio. Il nuovo pareggio del Livorno è un regalo clamoroso di Frison che prende un abbaglio sul non irresistibile tiro dalla distanza di Jefferson e si tuffa calcolando malissimo la direzione del pallone. Gli ospiti accusano il colpo e i toscani dilagano: un minuto dopo il pari, Galabinov segna il 3-2 e all'89' Siligardi chiude i giochi.

CARPI-MODENA 1-0

Il Carpi vola in classifica grazie al gol di Mbakogu che consente alla capolista di superare i cugini del Modena. L'inizio del match è favorevole agli ospiti che al 12' passano in vantaggio, ma l'arbitro annulla tutto per la posizione irregolare di Ferrari. Il Carpi non macina gioco come al solito e fatica a trovare spazi, l'occasione più importante del primo tempo è un tiro-cross di Concas che Granoche salva sulla linea improvvisandosi difensore. Nel secondo tempo il copione è lo stesso, ma al 79' Mbakogu anticipa tutti di testa su calcio d'angolo e regala ai suoi 3 punti che avvicinano sempre più la serie A.

BRESCIA-SPEZIA 0-1

Ko pesantissimo per il Brescia che cade in classifica ed entra in zona playout con solo 19 punti in 18 partite. Situazione tragica per la squadra di Iaconi, che presto verrà anche penalizzata. Lo Spezia torna a vincere in campionato dopo un digiuno lungo 4 turni. Bastano due giri d'orologio agli ospiti per trovare il gol vittoria con un bell'anticipo di Situm su un cross dalla destra di Brezovec. le rondinelle evitano un passivo più pesante solo grazie a un miracoloso Arcari che in più occasioni salva la porta della propria squadra.

PESCARA-AVELLINO 0-0

Finisce con uno scialbo 0-0 la gara fra Pescara e Avellino. Gli abruzzesi non approfittano, nella seconda frazione, di un Avellino in 10 per quasi mezz'ora e si accontenta di un punto. Gli irpini conquistano il loro secondo pareggio lontano dal "Partenio-Lombardi", che ha l’unico effetto di diminuire il malumore dei tifosi mentre non smuove la classifica. Tra le poche emozioni, da sottolineare la bella parata di Frattali, subentrato a Gomis (42’ ) per un infortunio tra le file biancoverde, sulla rovesciata di Maniero. Nel finale, anche i padroni di casa rimangono in dieci per l'espulsioni di Salamon.

TERNANA-LANCIANO 0-1

La Virtus Lanciano espugna il Libero Liberati e porta a casa tre punti: 0-1 il risultato finale contro la Ternana. Primo tempo sotto ritmo per entrambe le formazioni. Più vivace la ripresa con Bojinov che al primo minuto costringe Nicolas ad una gran parata. Il gol che sblocca la partita arriva al 26' della ripresa con una gran punizione di Mammarella battuta da posizione defilata. Bufera nello scadere: un attimo prima del fischio finale, al 50', la Ternana reclama un rigore per una trattenuta sul nuovo entrato Diop, ma l'arbitro Pezzuto non concede. Il penalty poteva essere fischiato, ma finisce così, con il Lanciano che balza al quinto posto agganciando il Bologna, mentre gli umbri sono solo a 6 punti dalla zona play-out.

CITTADELLA-BARI 0-1

Al Tombolato l'eroe di giornata è Minala. Buttato in campo da Nicola a un quarto d'ora dalla fine, il camerunese di proprietà della Lazio segna il suo primo gol in serie B e lo fa in un momento difficilissimo per il Bari. Partita contratta, giocata su ritmi blandi e condizionata da molti errori su entrambi i fronti. Sono dolori per il Cittadella, fanalino di coda alla pari con il Latina a quota 15 punti. Risale in classifica il Bari, che avvicina la zona playoff.

CROTONE-PRO VERCELLI 0-1

Il Crotone crolla in casa e in classifica. Il gol di Belloni allo scadere regala la vittoria alla Pro Vercelli e inabissa i calabresi, quartultimi in classifica a quota 17 punti. Partita equilibrata, non spettacolare ma giocata ad alta intensità da entrambe le squadre. Le rare occasioni da gol si dividono equamente per parte, a fare la differenza è la zampata del giovane scuola Inter che regala alla Pro una vittoria importante, che porta i piemontesi a solo -2 dalla zona playoff.