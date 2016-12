Serie B: lo Spezia stende il Brescia, playoff vicini

Nel monday night della 40esima giornata di Serie B, lo Spezia sconfigge il Brescia e mette un piede nei playoff. Al Picco finisce 2-1 per gli uomini di Di Carlo: a segno Sciaudone al 34' e Errasti al 69', Calaiò sbaglia un rigore nel primo tempo mentre Mazzitelli realizza un penalty al 92'. Espulsi Calabresi e Acampora. Liguri a quota 65 in classifica, a + 4 sul nono posto dell'Entella: basterà un successo a Como per accedere alla post-season.

Nello Spezia il collaudato 4-3-3 con Errasti a centrocampo e Calaiò terminale offensivo, Catellani è in panchina. Le Rondinelle rispondono col tridente Kupisz-Morosini-Embalo alle spalle di Geijo. Al 2' padroni di casa subito pericolosi con un tentativo in controbalzo di Situm, la palla sfila sul fondo. Al 21' rigore per lo Spezia: entrata scomposta di Embalo su Sciaudone sulla conclusione alta del centrocampista e penalty: Calaiò calcia male, debole e centrale, facendosi ipnotizzare da Minelli. Gli ospiti si fanno vedere con due tiri dalla distanza da parte di Embalo e Morosini che non impensieriscono Chichizola. Al 30' miracolo di Minelli sul tentativo di Situm, al 34' Sciaudone firma l'1-0 ribadendo in rete il pallone dopo il palo di Pulzetti.



La ripresa è più equilibrata ma con meno occasioni: al 66' il match ha una svolta con l'espulsione di Calabresi che sullo slancio piomba su Calaiò e gli rifila una 'scarpata' sulla schiena sanzionata dal direttore di gara col rosso. Tre minuti più tardi Minelli è impreciso su una punizione e Errasti da due passi raddoppia. Sul 2-0 e la superiorità numerica lo Spezia ha le opportunità da gol per dilagare ma le manca con Errasti, il neoentrato Catellani e Pulzetti (che colpisce il palo all'81'). Nel recupero il match si riapre per il rigore trasformato da Mazzitelli dopo che sul centrocampista del Brescia aveva commesso fallo Terzi in area di rigore. Espulso Acampora, ma finisce 2-1: Spezia a un passo dai playoff matematici, per il Brescia una sola vittoria nelle ultime nove giornate di campionato.