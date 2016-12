Serie B: lo Spezia sgambetta il Cagliari, Livorno nel baratro

Clamoroso scivolone del Cagliari che perde 2-1 al Sant'Elia contro lo Spezia e fallisce il sorpasso in vetta ai danni del Crotone: i sardi restano secondi a -2. Il successo consente ai liguri di salire da soli al terzo posto. Vola il Trapani che batte 3-0 il Brescia e irrompe in zona playoff. Torna a vincere il Pescara (2-1 sul Como). In coda pesante successo dell'Ascoli a Perugia ed ennesimo ko per il Livorno , battuto 2-0 dal Vicenza.

Fa rumore la terza sconfitta casalinga consecutiva del Cagliari che davanti ai suoi tifosi proprio non sa più vincere. Stavolta a tornare dalla Sardegna con i tre punti è lo Spezia, che vince 2-1 grazie ai gol di Calaiò (70') e Piccolo (85'), e conquista momentaneamente il terzo posto solitario. I sardi, cui non basta il gol di Giannetti nei minuti di recupero, restano secondi a -2 dal Crotone. Continua a stupire il Trapani di Cosmi che travolge il Brescia al Provinciale e sale al settimo posto in piena zona playoff: il 3-0 dei siciliani è firmato da Fazio, Citro e Scognamiglio. Una doppietta di Lapadula, sempre più capocannoniere della B con 20 reti, ridà il sorriso al Pescara che torna al successo dopo cinque sconfitte di fila: ai lariani, ultimi a -9 dai playout, accorciano le distanze con Giosa ma non riescono a completare la rimonta. Quarto pari consecutivo per l'Entella che, in vantaggio 2-0 sulla Ternana al Comunale di Chiavari, si fa raggiungere da Ceravolo, autore di una doppietta tra il 57' e il 60'. Boccata d'ossigeno per il Latina che, reduce da una striscia di nove partite senza vittorie, rifila un secco 3-0 all'Avellino al Francioni (gol di Mariga, Boakye e Scaglia). Preziosissimo anche il successo dell'Ascoli che espugna Perugia (2-0 con reti di Jankto e Addae), mentre la sfida tra Pro Vercelli e Modena finise 1-1 (Malonga risponde a Belingheri). Sprofonda il Livorno che a Vicenza rimedia la terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque partite: i veneti colpiscono nel primo tempo con Galano e nella ripresa con Raicevic. I toscani, che per la sesta gara consecutiva non vanno a segno, restano terz'ultimi a -3 dai playout.