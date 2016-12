Serie B: Livorno e Trapani, esordi col botto

La prima giornata di Serie B fa registrare la partenza sprint di Livorno e Trapani. Gli uomini di Panucci sconfiggono con un perentorio 4-0 il Pescara di Oddo, esordio col botto anche per la squadra di Cosmi che fa un sol boccone della Ternana: 3-0 in favore dei siciliani. Il derby campano va alla Salernitana, che al ritorno in cadetteria regola 2-1 l'Avellino. Spettacolare vittoria, infine, per 4-3 del Bari sullo Spezia nel match delle 17.30.

Dopo la gara inaugurale di sabato, vinta 2-0 dal Cesena contro il Brescia, la prima giornata di Serie B regala emozioni e tanti gol. Al Picchi il Livorno sfrutta l'espulsione dell'ex portiere Fiorillo dopo appena 5 minuti di gioco per prendere le redini della gara e schiacciare la resistenza del Pescara: 4-0 per i toscani, a segno con Vantaggiato (doppietta, prima rete su rigore), Ceccherini e Fedato.

Al Provinciale di Erice, il Trapani di Cosmi delizia i tifosi siciliani con un promettente 3-0 alla Ternana: doppietta di Torregrossa e timbro finale di Coronado. Primi tre punti stagionali per la Salernitana, che nella festa dell'Arechi (in 22mila sugli spalti) vince il derby campano con l'Avellino: finisce 3-1 per la squadra di Torrente. Decidono la doppietta di Gabionetta, pareggiata solo momentaneamente dalla rete di Trotta, e il sigillo al 95' di Troianiello.

Buona la prima anche per il Perugia, che sconfigge 2-0 la neopromossa Como grazie ai gol (uno per tempo) di Del Prete ed Ardemagni. Beffa per il Novara, che al Piola viene fermato sull'1-1 dal Latina: Galabinov porta avanti i piemontesi, Brosco pareggia al 94' dopo le espulsioni, una per parte, di Garofalo e Calderoni. L'unica vittoria esterna di giornata è quella del Vicenza, che passa 1-0 a Modena grazie al calcio di rigore di Giacomelli. A Vercelli, infine, la squadra di Scazzola batte 2-1 il Lanciano grazie a Gatto e Castiglia; agli ospiti non basta la rete di Ferrari.

Grande spettacolo nel match delle 17.30 con il Bari, in 10 uomini per tutta la ripresa a causa dell'espulsione di Di Cesare, che sconfigge 4-3 lo Spezia. Al San Nicola padroni di casa subito avanti di due reti grazie ad una doppietta di De Luca. I liguri reagiscono e riescono addirittura a ribaltare il risultato con De Las Cuevas, un rigore di Catellani e una rete di Nenè in apertura di ripresa. Il Bari però è vivo e grazie ad una doppietta di Maniero fissa il punteggio sul definitivo 4-3. Nel finale anche una traversa dello Spezia colpita da Nenè.