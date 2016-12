Serie B: il Vicenza frena, l’Avellino si rialza

23:24 - In Serie B il Vicenza non va oltre l’1-1 sul campo della Pro Vercelli: i veneti restano terzi, ma ora hanno un solo punto di vantaggio sull’Avellino che batte 1-0 il Modena. Cade il Frosinone, ko 3-1 con un Trapani rigenerato da Cosmi. Lo Spezia crolla a Crotone (0-2), il Perugia vince 2-0 in casa dell’Entella. Primo sorriso per Panucci: il suo Livorno piega 1-0 il Lanciano. In coda il Catania vince 3-0 all’Ossola contro un Varese allo sbando.

Il Vicenza rischia grosso allo stadio Piola di Vercelli ma riesce a tornare a casa con un punto che gli consente di restare da solo al terzo posto della classifica. A colpire per primi sono i piemontesi che al 59’ sbloccano il risultato con il 17esimo gol stagionale del capocannoniere Marchi. Lo stesso Marchi, al 40’, aveva sbagliato un rigore spedendo il pallone sulla traversa. Dagli undici metri il pari del Vicenza firmato al 72’ da Cocco. Al quarto posto, a -1 dai biancorossi di Marino, c’è l’Avellino: gli irpini, reduci da tre sconfitte di fila, ritrovano il successo battendo 1-0 il Modena al Partenio grazie a una rete di Zito al 33’. Pasqua amara per Frosinone e Spezia. I ciociari si arrendono al Trapani che vince 3-1 al Provinciale e centra il quarto risultato utile consecutivo: con Cosmi in panchina finora sono arrivati due pareggi e due vittorie. Serata da dimenticare anche per lo Spezia, battuto 2-0 allo Scida dal Crotone: i calabresi fanno festa con una doppietta di Padovan, a segno all’8’ e al 56’. I liguri pagano a caro prezzo l’inferiorità numerica per l’espulsione di Migliore al 23’. Rivede la zona playoff il Perugia grazie al successo per 2-0 a Chiavari contro l’Entella: le firme sono di Ardemagni e Falcinelli. Inatteso scivolone casalingo del Pescara, battuto 3-2 all’Adriatico da un Brescia che non molla: le rondinelle tornano al successo dopo più di un mese e devono ringraziare Corvia, autore di una splendida tripletta. Agli abruzzesi, in vantaggio prima 1-0 e poi 2-1, non bastano le reti di Memushaj e Bjarnason. Torna a vincere dopo quasi due mesi la Ternana che al Liberati liquida il Bari con un secco 2-0 griffato Ceravolo. Spettacolo al Francioni dove il Latina piega 3-2 il Cittadella in una sfida che metteva in palio punti pesanti per la salvezza. In coda primo successo esterno della stagione per il Catania che all’Ossola batte 3-0 un Varese in caduta libera: le firme del successo rossazzurro sono di Maniero, Castro e Calaiò (quest’ultimo capocannoniere in coabitazione con Marchi).