Serie B, il Verona liquida il Brescia 1-0 e balza in testa

Al Verona basta un gol di Zaccagni al 35' del primo tempo sugli sviluppi di una punizione di Romulo per chiudere la pratica Brescia e conquistare i tre punti. Troppo importante la posta in palio perché con questo 1-0 l'Hellas balza in testa alla classifica agganciando la Spal e il Frosinone, che ospiterà lunedì il Cittadella. Crisi nera per la squadra di Brocchi, che con soli 4 punti nelle ultime 5 è sempre più in zona playout.