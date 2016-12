Serie B: il Perugia cade in casa dello Spezia

13:53 - Prima sconfitta del Perugia che cade 2-0 a La Spezia nella 7.ma giornata di Serie B. Ne approfittano il Carpi, il Frosinone e il Trapani, che battono in casa per 1-0 rispettivamente la Pro Vercelli, il Catania e il Latina e si portano a -2 dalla capolista. Finisce 0-0 tra Vicenza e Bologna. 1-1 tra Brescia e Varese e fra Bari e Modena. Il Lanciano strappa il 3-2 in casa del Cittadella. Nella sfida salvezza ilPescara travolge l'Entella 4-0.

IL PERUGIA AFFONDA A LA SPEZIA

Prima sconfitta per un Perugia irriconoscibile e mai in partita. Lo Spezia fa vedere che non teme la capolista già al 5’: Datkovic colpisce al volo da calcio d’angolo, ma il portiere para. Al 14’ è Situm, il giovane attaccante croato, a sbloccare il risultato con un gran colpo di testa. La squadra di Camplone è shockata e prova a buttarsi in avanti. Ma il nervosismo del Grifo si fa vedere e il Perugia finirà la partita addirittura in 9: prima doppio giallo per Nicco al 55’, poi rosso a Taddei al 59’ per proteste. E’ la fine, soprattutto delle ambizioni di pareggio del Grifo, che comunque centrerà una traversa con Comotto al 63’. Ci pensa Cisotti all’85’ a chiudere la partita e a stoppare la fuga del Perugia in campionato.

PAGANINI FA VOLARE IL FROSINONE

Il Frosinone vede la testa della classifica grazie un gol di Paganini all’82’. Nel primo tempo è il Catania a fare la partita, soprattutto con tiri dalla distanza (Leto al 12’ e Castro al 35’), mentre i laziali sono pericolosi al 33’ con Paganini, con un colpo di testa.

Il Frosinone si fa avanti nella ripresa, grazie proprio a Paganini. L’attaccante classe 1993 fa il fenomeno e al 74’, ancora di testa, batte a colpo sicuro: solo il portiere degli Etnei Anania, con una straordinaria parata, salva il risultato e gli nega il gol. Rete che però arriverà all’82’, sempre di testa e questa volta il portiere del Catania non può nulla.



IL VARESE STOPPA IL BRESCIA AL 94'

Brescia che viene beffato quando ormai assaporava la gioia della seconda vittoria in Serie B: il Varese pareggia al 94’. Ma sono le Rondinelle a fare la partita e già al 25’ Caracciolo va vicino al gol su cross di Sestu, Bastianoni para. L’Airone gioca bene e sembra proprio la giornata giusta per trovare il, meritato, primo gol in questa stagione. Al 43’ proprio l’attaccante del Brescia prende un clamoroso incrocio dei pali con un gran tiro. Ma non è l’unico legno colpito dagli azzurri: il neo entrato Sodinho su punizione dai 35 metri trova un gran sinistro, che però si stampa sul palo.

Le Rondinelle trovano il vantaggio su rigore: al 70’ Simic atterra Caracciolo in area. Dal dischetto va l’Airone che spiazza Bastianoni e segna l’1-0. Ma proprio allo scadere Zecchin trova un sinistro magico su punizione che spiazza Arcari ed è pareggio Varese con l’unica azione pericolosa della squadra di Bettinelli.

IL CARPI VEDE LA TESTA

Sfida tra le due sorprese di questa edizione della Serie B. Il Carpi domina la partita e passa in vantaggio già all’8’: Mbakogu in velocità dribla due difensori avversari e cross per un Di Gaudio che, solo davanti al portiere, può segnare facilemte.

La Pro Vercelli cerca di pareggiare ma il Carpi si difende con ordine: così i piemontesi devono provarci dalla distanza, con Beretta al 51’ e Ronaldo al 73’. Ma non basta e il Carpi festeggia la vittoria e il secondo posto con Trapani e Frosinone.

TRIPLETTA DI VASTOLA NELLA VITTORIA DEL LANCIANO

Grande partita tra Cittadella e Lanciano, con gli abruzzesi che riescono a trovare il definitivo 2-3 con un ispirato Vastola. La squadra di D’aversa va vicina al gol già al 4’, con il portiere dei veneti Valentini che nega il vantaggio ad un colpo di testa da breve distanza di Gatto. Gli uomini di Foscarini invece riescono a trovare l’1-0 con Coralli, di testa, su cross di Barreca. I granata iniziano a fare la partita ma vengono raggiunti nel loro momento migliore: Vastola calcia al volo nell’area piccola, palla sulla traversa e ancora il centrocampista di Pompei raggiunge la sfera e segna l’1-1.

Gli abruzzesi si buttano in avanti e trovano l’1-2 ancora con Vastola: gran girata al volo su punizione di Mamamrella. Nella ripresa il Cittadella parte forte per cercare il pareggio. Al 50’ è Coralli a sfiorare il gol, mentre al 67’ è Scaglia a riportare il punteggio in parità: mischia su una punizione battuta ‘a sorpresa’ da Sgrigna, Benedetti mette in mezzo e Scaglia può finalizzare. Sembra che le squadre abbiano finito la benzina e invece ancora Vastola, su grande assist di Thiam, trova il definitivo vantaggio all’84’.

IL BARI FERMATO DA UN MODENA IN 10 UOMINI

Bari che non sa più vincere e che in casa contro il Modena rimedia solo un 1-1. I pugliesi si illudono di poter passare, grazie anche al gran gol di Caputo: al 22’ Stevanovic crossa e il capitano del Bari trova la porta di testa da una posizione molto angolata. Ma il Modena di Novellino, che festeggia le 300 gare in Serie B), pareggia dopo solo 3 minuti con Salifu, che devia la punizione di Schiavone.

Nel secondo tempo la partita si fa nervosa e Beltrame del Modena viene espulso per un calcio dato al difensore del Bari Contini. Ma nonostante il vantaggio numerico i pugliesi non riescono a trovare quello di punteggio: finisce 1-1 e terzo pareggio di fila per il Bari.

IL PESCARA TRAVOLGE LA VIRTUS ENTELLA

Nella sfida tra le ultime in Serie B è importante vincere. Ce la fa il Pescara e per l’Entella è crisi. La gara sta tutta nell’episodio del 35’: c’è confusione in area dei liguri, Russo rimedia un cartellino giallo con l’arbitro Pairetto che intima la fine delle spinte. Ma l’Entella ‘disobbedisce’ e Rinaudo assesta un pugno a Maniero: rigore ed espulsione. L’attaccante classe 1987 segna il rigore spiazzando Paroni.

Ancora Maniero al 52’ trova il raddoppio: doppia triangolazione tra Pires, Politano e Bjarnason lasciano il bomber del Pescara che solo davanti al portiere trova il 2-0. E in seguito arriva anche la tripletta, con una sciocchezza difensiva di Russo che serve proprio Moriero: tutto facile per lui. Alla fine ci sarà gloria anche per Pasquato, che dalla distanza segna il definitivo 4-0.

TRAPANI, UN RIGORE E SECONDO POSTO

Il Trapani trova in casa la vittoria e il secondo posto in classifica. Partita fisica e con pochi spunti, in cui le due squadre cercano di sfruttare gli errori altrui. Così, in una partita equilibrata, ci vuole un episodio per sbloccarla: al 58’ Mancosu entra in area di rigore lanciato, ma il portiere dei neroblu Di Gennaro lo stende: rosso diretto e rigore. Va proprio Mancosu sul dischetto, battendo il neo entrato estremo difensore Farelli. Basta così per i siciliani, al secondo posto con Carpi e Frosinone.

IL BOLOGNA SI FERMA A VICENZA

Partita avara di gol e di emozioni a Vicenza. La gara la conduce il Bologna, che però non ci mette la dovuta convinzione e che quindi rimane a 11 punti. Acquafresca e Laribi gli uomini più pericolosi per i rossoblu, mentre il Vicenza è poca cosa. La conclusione più pericolosa arriva al 19’, con l’ex Cagliari e Genoa che trova la porta, ma non la rete. Terzo pareggio di fila per i veneti, fermi a 7 gol.