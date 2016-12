Serie B, il Modena esonera Crespo

"Il Modena F.C. comunica che, in data odierna, il tecnico Hernan Crespo è stato sollevato dall'incarico di Responsabile della Prima Squadra. La società desidera ringraziare l'allenatore per l'impegno dimostrato durante lo svolgimento dell'incarico augurandogli le migliori fortune professionali", il comunicato del club. La moglie di Crespo, però, non ha digerito l'esonero e ha sbottato negli spogliatoi: "Allenava gratis, m..de". Per ora non è stato annunciato il nome del sostituto, ma si fa il nome di Cristiano Bergodi.