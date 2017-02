Serie B: il Frosinone vola, la Spal frena

Nel derby laziale della 24esima giornata di Serie B il Frosinone vince 1-0 a Latina grazie ad un rigore del solito Dionisi e sale a 44 punti, uno in meno del Verona capolista. La Spal non va oltre l'1-1 casalingo in rimonta con l'Ascoli: il penalty di Antenucci risponde al vantaggio ospite di Favilli e permette ai ferraresi di restare terzi a quota 41 davanti al Benevento (40). Quinto il Cittadella che pareggia 0-0 con la Pro Vercelli.