Serie B: il Frosinone vede la A, Varese in Lega Pro

Il Frosinone vede la Serie A. Nel big match della 39esima giornata la squadra di Stellone batte 2-1 il Bologna al Matusa e consolida il secondo posto portandosi a +4 sui felsinei e sul Vicenza , fermato sullo 0-0 dall' Entella . In zona playoff sorridono Spezia (4-1 sul Brescia) e Perugia (1-0 sul Trapani). Catania-Livorno finisce 1-1. Il Varese perde 2-1 in casa contro il Latina ed è matematicamente retrocesso in Lega Pro.

A Frosinone succede tutto nel primo quarto d'ora. I ciociari si portano in vantaggio al 5' con Soddimo, il Bologna pareggia tre minuti dopo con Ceccarelli. La squadra di Stellone trova il definitivo 2-1 al 15' con Blanchard, poi sfiora il terzo gol ma Dionisi viene fermato dal palo. Il Bologna chiude in dieci uomini per l'espulsione di Sansone nei minuti di recupero. A tre giornate dal termine della stagione regolare il Frosinone è secondo, alle spalle del già promosso Carpi, a +4 su Bologna e Vicenza con i veneti che sciupano una grande chance pareggiando 0-0 al Menti contro l'Entella. Al quinto posto c'è lo Spezia che al Picco travolge 4-1 il Brescia centrando la terza vittoria di fila. I liguri hanno un punto in più del Perugia che al Curi piega il Trapani di Cosmi (espulso) grazie a un rigore trasformato da Falcinelli al 4'. Un rigore decide anche Catania-Livorno: siciliani avanti con Sciaudone al 20', ma gli amaranto di Panucci trovano il pari al 97' con un penalty (molto contestato dai rossazzurri) trasformato da Vantaggiato. In coda pesantissimo successo della Pro Vercelli che al Piola batte 3-2 il Crotone e scavalca i calabresi in classifica uscendo dalla zona playout. Il Bari inguaia il Cittadella (1-0 al San Nicola, rete di De Luca all'82'), Lanciano-Ternana finisce 1-1. E' matematica la retrocessione in Lega Pro del Varese, battuto 2-1 dal Latina all'Ossola: i lombardi, a tre turni dal termine, non possono più raggiungere la quart'ultima posizione.