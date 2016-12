Serie B, il Frosinone resta al comando da solo

18:45 - In serie B mantiene il comando il Frosinone, grazie al 2-0 sul Modena. Fa festa anche il Bologna di Joe Tacopina: Varese superato per 3-0 (Abero, Acquafresca e Cacia). Il Livorno sta al passo con un poker che consente agli amaranto di sbancare il campo della Ternana. Perugia bloccato dal Lanciano per 1-1, vittorie per 2-1 di Brescia e Carpi a spese di Pro Vercelli e Latina. Spezia a valanga sul Catania (3-0), 3-1 del Trapani sul Crotone.

FROSINONE-MODENA 2-0

In attesa di Bari-Avellino (domani ore 18), il Frosinone si gode la vetta della classifica in solitaria grazie alla quinta vittoria stagionale. Vittima di turno il Modena, che nonostante l'espulsione di Beltrame al 28' riesce a resistere agli assalti della capolista per tre quarti di match. I padroni di casa colpiscono per la prima volta al 73', con un destro di Carlini su assist di Ciofani, e allungano le distanze 10' dopo (tap-in di Dionisi).

BOLOGNA-VARESE 3-0

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Joe Tacopina alla presidenza del Bologna. Il vantaggio sul Varese arriva già al 15' con un esterno sinistro di Abero, ma nel primo tempo i rossoblù devono caricarsi di ben quattro cartellini gialli per contenere la reazione degli ospiti. Nel secondo tempo gli uomini di Diego Lopez chiudono definitivamente i conti: al 70' Acquafresca è bravo a sorprendere tutti nella bagarre del calcio d'angolo e segna da pochi passi; passano poco più di 10 minuti e Cacia sigla il 3-0 con destro potente da fuori area.

TERNANA-LIVORNO 0-4

Non c'è partita al Liberati, dove i padroni di casa soccombono al ciclone Livorno, protagonista di un'altra goleada. Nel primo tempo si scatena Cutolo realizzando una doppietta nel giro di sei minuti (un colpo di testa e un destro, sempre su contropiede), mentre la ripresa vede protagonista Vantaggiato, che va a segno al 61' (altro contropiede) e all'86' (assist di Siligardi). Per gli amaranto ben 10 gol nelle ultime due partite.

LANCIANO-PERUGIA 1-1

L'unico pareggio della giornata è tra un coriaceo Lanciano e un Perugia che sembra aver perso lo smalto delle prime esaltanti prove di campionato. La gara si infiamma nel secondo tempo. Al 52' Perea porta avanti gli umbri, ma la reazione del Lanciano è immediata. La traversa di Vastola al 66', infatti, è solo l'antipasto del gol: un minuto dopo il portiere del Perugia Prevedel atterra Gatto, che poi trasforma il rigore.

BRESCIA-PRO VERCELLI 2-1

Il Brescia fatica ma alla fine supera i piemontesi portandosi a 10 punti in classifica. Per cogliere il successo, le rondinelle si affidano alla loro bandiera Caracciolo, che dopo essere andato in più occasioni vicino al gol (al 41' segna, ma in fuorigioco, e al 60' centra il palo), sblocca il risultato al 69', mettendo a segno la sua 83.ma marcatura nella serie cadetta. Il gol di Marchi, appena 180 secondi dopo, dà speranza agli ospiti, ma il Brescia è bravo a reagire e all'81' trova il gol partita con Benali.

CARPI-LATINA 2-1

La fiera del penalty vista al Cabassi premia i padroni di casa, che colgono il quarto successo stagionale. L'arbitro indica il dischetto per la prima volta al 27', quando il nerazzurro Angelo atterra Concas. Trasforma Mbakogu, che replica al 36' dopo essersi procurato lui stesso l'estrema punizione (trattenuta di brusco), ma appena due minuti dopo il gioco si ribalta e Struna mette giù Viviani. Sforzini non sbaglia e accorcia le distanze, ma non basta.

SPEZIA-CATANIA 3-0

Liguri in vantaggio al 23' con Brezovec. Gli etnei provano il raggancio ma falliscono tre occasioni e vengono poi puniti da un rigore realizzato da Catellani al 44'. Nella ripresa è subito penalty per gli ospiti, sbagliato però da Rosina. Il Catania si gioca così l'ultima occasione per tornare in partita, soccombe definitivamente all'86' (ancora Catellani) e non riesce ad uscire dalla crisi.

TRAPANI-CROTONE 3-1

Due gol di Ciaramitaro e uno di Mancosu fanno volare i siciliani al quarto posto. Agli ospiti non basta il gol di Torregrossa, che aveva pareggiato i conti a inizio ripresa.