Serie B: il Frosinone frena, 1-1 col Cittadella

Nel Monday Night della 29esima giornata di Serie B il Frosinone non va oltre l'1-1 casalingo con il Cittadella. Al Matusa, su un campo reso pesante dalle forti piogge, la squadra di Pasquale Marino passa in vantaggio con Ciofani ma viene ripresa da Bartolomei. Con questo pareggio i ciociari restano in vetta alla classifica con 53 punti, uno in più sulla coppia Spal-Verona. I veneti agganciano Perugia, Bari e Novara al quinto posto a quota 43.