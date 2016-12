Serie B: il Frosinone cade contro il Pescara, il Bari crolla a Crotone 

20:48 - Nella 14.a giornata di Serie B il Frosinone viene travolto dal Pescara 3-0 e perde l'occasione di agganciare il Carpi capolista. Il Bari viene battuto dal Crotone 3-0 e Devis Mangia viene esonerato. Nelle altre partite lo Spezia pareggia 0-0 contro la Ternana. Ne approfitta il Livorno che in rimonta vince 3-1 con la Pro Vercelli. Il Latina torna alla vittoria grazie allo 1-0 sul Lanciano. Il Varese pareggia 1-1 con il Perugia.

PESCARA-FROSINONE 3-0

Frosinone che non riesce a trovare la terza vittoria di fila e dice addio alla testa della classifica. Nella partita dell’Adriatico i laziali non partono bene e al minuto 18 il Pescara porta Maniero davanti al portiere, ma il tiro del biancoazzurro è debole e finisce fuori.

La squadra di Stellone è letteralmente travolta dalle azioni arrembanti degli abruzzesi. L’unica azione degna di nota dei laziali arriva al 27’ con una acrobazia di Ciofani. Poi è un assolo Pescara: prima Politano poi Salamon sfiorano il vantaggio.

La prima rete arriva nel secondo tempo e porta la firma di Melchiorri al 51’. Il Pescara continua a dominare e si fa pericolosa con il suo uomo migliore, Riccardo Maniero. E’ sua l’azione che porta al rigore, al minuto 63’, per gli abruzzesi: dal dischetto va proprio Maniero e segna il 2-0. Nel recupero c’è gloria anche per Christian Pasquato che fissa il risultato sul 3-0 finale.

CROTONE-BARI 3-0

Brutta figura del Bari a Crotone e Devis Mangia che, in virtù delle tre sconfitte consecutive, viene esonerato.

I pugliesi avrebbero la possibilità di andare in vantaggio e mettere la partita in discesa, ma al 14’ Caputo sbaglia davanti a Bajza. E così sono i calabri a segnare la prima rete: De Giorgio mette una palla filtrante in area per Ciano che al volo batte Donnarumma. Bari che si butta in avanti per pareggiare ma che al 66’ becca il secondo gol: questa volta è Maiello a mettere in mezzo per De Giorgio che segna. Sotto 2-0 i tifosi pugliesi iniziano ad abbandonare lo stadio. Mangia trema, anche perché il Crotone trova pure il 3-0, al 92’, con Maiello.

VARESE-PERUGIA 1-1

Perugia che si illude di aver trovato la seconda vittoria di fila ma che invece viene raggiunto all’ultimo minuto dal Varese. Nel primo tempo sono i lombardi a creare più occasioni, soprattutto con Neto Pereira. La squadra di Camplone cerca di ripartire in contropiede ma rischia molto.

Nei secondi 45 minuti invece il Perugia fa meglio la partita e imposta il gioco con più agilità. Il Varese si chiude, ma gli umbri possono colpire con le individualità. Prima Perea, poi Falcinelli sbagliano, neutralizzati da un ottimo Bastianoni.

Camplone toglie il colombiano Perea e mette dentro Parigini, reduce dal gol-partita con l’Entella. Ed è proprio lui che trova il vantaggio: stop al velluto di sinistro, poi girata di destro che batte un incolpevole Bastianoni. Sembra la fine, ma a far ripiombare gli umbri nell’incubo dei pareggi ci pensa Miracoli. Il gol è viziato dal fuorigioco, ma il Perugia dimostra ancora grandi disattenzioni in difesa.

TERNANA-SPEZIA 0-0

Lo Spezia cerca il successo esterno per rimanere agganciata al treno della vetta, ma viene stoppata dalla Ternana. E sono proprio gli umbri ad avere le migliori occasioni e segnerebbero pure l’1-0, ma l’arbitro Abisso nega la gioia ad Avenatti per fuorigioco di Bojinov, che impedisce la parata a Chichizola. Continua così il digiuno di vittorie in casa della Ternana: allo stadio Liberati i padroni di casa non vincono dal 13 maggio scorso.

LIVORNO-PRO VERCELLI 3-1

Livorno che dimostra grande cuore e riesce a ribaltare il risultato che vedeva sotto i toscani: da 0-1 a 3-1 contro la Pro Vercelli. Al Picchi i padroni di casa vanno sotto con un clamoroso autogol di Mosquera. Poi però la partita ha solo tinte granata. I piemontesi si chiudono in difesa e per 70’ resistono. Poi al 73’ Vantaggiato trova il pareggio di testa, su cross di Siligardi. Gautieri e il pubblico spingono la squadra di casa e dopo solo 6 minuti è Siligardi, con un gran tiro da fuori, a trovare il vantaggio. Negli ultimi minuti Jefferson trova il 3-1 in mischia che mette il sigillo su una prestazione intensissima .

LATINA-LANCIANO 1-0

Torna al successo il Latina. La squadra di Breda non assaporava i tre punti dalla seconda di Serie B (il 6 settembre). Il gol della vittoria lo segna Della Fiore, ma i meriti vanno a Petagna: da calcio d’angolo è quest’ultimo a trovare un tiro potente e quasi imparabile. Ma Nicolas si supera e devia la palla al centro dell’area, dove la sua difesa non riesce ad allontanare. Ne approfitta Della Fiore che in scivolata fa 1-0 e regala ai suoi 3 punti d’oro.