Serie B: il Crotone vola, il Pescara frena

Con un gol per tempo il Crotone ritrova il successo allo Scida che mancava dallo scorso 18 gennaio e fa un altro importante passo in avanti verso la Serie A. Ora la squadra di Juric ha dieci punti di vantaggio sulla terza (il Pescara) e può mettere pressione alla capolista Cagliari distante solo due lunghezze. I calabresi archiviano la pratica Vicenza con un gol per tempo: apre le danze Ricci al 39', Budimir completa l'opera su rigore al 94'. Non va oltre il pari invece il Pescara, fermato sul 2-2 dall'Ascoli al termine di una partita incredibile: marchigiani subito avanti con Jankto, ma gli abruzzesi ribaltano tutto con Lapadula e Cappelluzzo tra il 61' e il 66'. Giorgi riporta il risultato in equilibrio al 69', i bianconeri chiudono in nove per le espulsioni di Milanovic e dello stesso Giorgi, ma le speranze di vittoria della squadra di Oddo si infrangono sulla traversa colpita in pieno recupero da Zampano.



In zona playoff giornata favorevole all'Entella che batte 2-1 il Perugia grazie a un rigore trasformato da Caputo al 93'. Sorride anche il Brescia che fa suo il derby lombardo contro il Como (2-1 con doppietta di Morosini e momentaneo pari di Ganz per i lariani). Colpo esterno dello Spezia che espugna il Liberati battendo 2-1 la Ternana mentre esce dalle prime otto il Bari, steso 1-0 dal Lanciano al Biondi (match winner Ferrari). Risale l'Avellino che al Partenio batte 2-1 il Livorno: Vergara risponde a Tavano, ma a regalare i tre punti agli irpini ci pensa Mokulu. Gli amaranto di Panucci restano a +1 sulla zona playout e si vedono scavalcati dal Modena che vince 1-0 a Latina: i pontini sbagliano un rigore con Boakye nel finale. Finisce 1-1 Trapani-Salernitana.