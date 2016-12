Serie B, il Crotone vince e vola. Bene il Perugia

Nella 14esima giornata di Serie B il Crotone si impone per 3-0 in casa sull'ottima Ternana rimasta in nove dopo le espuslioni di Masi e Meccariello. La squadra di Juric si porta così a 28 punti a -1 dal Cagliari . Vince anche il Novara contro lo Spezia grazie al gol di Galabinov al 42'. Ottima prova del Perugia che si impone per 4-0 sul Brescia grazie a Belmonte , Parigini, Ardemagni e Zapata . Sprofonda il Como battuto dalla Pro Vercelli 2-0. Trapani - Modena 2-1.

Continua il momento positivo del Crotone che si impone sulla Ternana per 3-0 nonostante il rigore sbagliato al 65' da Budimir. A decidere la gara dell'Ezio Scida sono Barberis, lo stesso Budimir e Sabione allo scadere. La squadra di Juric ora è a -1 dal Cagliari capolista impegnato nel posticipo di lunedì contro l'Ascoli. Grande prova di forza anche del Perugia che al Renato Curi schianta il Brescia per 4-0 grazie alle reti di Belmonte, Parigini, Ardemagni e Zapata. Le rondinelle in 10 dal 41'(espulsione di Venuti) rimangono ottavi a 20 punti in classifica. Vince anche il Trapani di Serse Cosmi sul Modena di Crespo sconfitto per 2-1. Decisive le marcature di Citro e Montalto a cui risponde Belingheri al 64'. Si fa rimontare il Latina dopo il vantaggio di Corvia e Acosty, poi show di Donnarumma che sigla la sua personalissima doppietta al 74' e all'89'. In zona salvezza importantissima vittoria della Pro Vercelli che si impone sul fanalino di coda Como nonostante uno splendido Scuffet. Per la squadra di Foscarini in rete Germano e Mustacchio. Notte fonda invece per Festa e co. che rimangono solitari ad 8 punti in classifica. Pareggiano per 1-1 Vicenza e Cesena: a Caldara risponde Galano. Pari anche tra Virtus Entella e Lanciano: prima di Cecco al 28' poi Caputo al 70'. Non resta che aspettare Bari-Livorno e soprattutto la capolista Cagliari di scena lunedì al Sant'Elia contro l'Ascoli.