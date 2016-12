Serie B: il Crotone balza in testa

Nel big match della 16esima giornata all'Ezio Scida il Crotone si impone per 2-0 sul Cesena e balza temporaneamente in testa alla classifica con 34 punti, +2 sul Cagliari impegnato nel posticipo domenicale contro il Como. Al secondo posto c'è anche il Bari vittorioso per 3-0 in casa contro l'Ascoli grazie a Rosina, Valiani e Maniero. Bene anche il Novara che si impone per 4-1 contro il Lanciano . Crolla il Livorno di Mutti.

La Serie B ha una nuova capolista: si tratta del Crotone di Juric che si impone prepotentemente sul Cesena con un netto 2-0 e vola sola in vetta. Dopo un primo tempo abbastanza tranquillo, i calabresi si sono scatenati nella ripresa con le reti di Budimir al 58' (gran colpo di testa che trafigge Gomis) e Balasa al 75'.



Convincente vittoria per 3-0 anche del Bari che, al San Nicola, dà spettacolo grazie a Valiani, Maniero ed il rigore di Rosina. I pugliesi balzano a 32 punti al secondo posto (a pari merito col Cagliari) e possono sognare davvero in grande. Eccellente prestazione anche del Novara in zona playoff che, nonostante l'ingenuità di capitan Gonzalez espulso al 16' del primo tempo per una brutta gomitata su Bacinovic, riesce ad imporsi con un netto 4-1 sul Lanciano: per i piemontesi a segno Rodriguez, Faragò, Galabinov e Corazza a cui risponde il solo Padovan al 64'.



Pareggio (2-2) in extremis dello Spezia in casa del Pescara grazie al tiro dal dischetto di Terzi al 90'. Per la squadra di Oddo (espulso nel finale) a segno Fornasier ed il solito Lapadula al nono centro stagionale. L'altro gol del match è di Catellani che ha accorciato le distanze al 66'.



Crolla il Livorno di Bortolo Mutti sconfitto per 3-1 in casa dall'ottimo Latina che ora si porta a 20 punti in classifica e può respirare un po'. A segno: Schiattarella, Ruben Olivera (splendida punizione all'incrocio dei pali) e Jefferson per gli uomini di Somma; Vantaggiato per i toscani.



Male Pro Vercelli e Avellino sconfitte da Ternana e Trapani che rimangono nelle parti basse della classifica.