Serie B: il Cittadella vola, il Verona crolla a Benevento

Il ritorno in Serie B del Cittadella è sempre più super. Nel terzo turno di Serie B, i veneti vincono 5-1 in casa della Pro Vercelli e restano da soli in vetta a punteggio pieno . Due lunghezze più indietro un'altra matricola, il Benevento , che stende 2-0 a sorpresa il Verona , al primo ko stagionale. Terza piazza per il Frosinone , che batte 2-1 il Latina , inseguito dal Brescia , che acciuffa sull'1-1 il Perugia al 95'. Pari anche per Bari e Spal .

Il Cittadella non si ferma più: dopo aver regolato Ternana e Bari, i granata mettono ko anche la Pro Vercelli mandando a bersaglio cinque uomini diversi. Apre Arrighini, raddoppia Iori su rigore, poi Chiaretti, Litteri e Strizzolo, inutile il momentaneo 1-4 siglato da La Mantia dagli undici metri.



Il risultato di giornata arriva però dal Vigorito, dove il Benevento sgambetta il Verona grazie ai sigilli di Falco e Ciciretti: Hellas condizionato dall'espulsione di Antonio Caracciolo dopo appena 6 minuti. Un guizzo di Torregrossa sull'ultima azione, servito da un tocco del suo portiere che era in avanti alla disperata, fa esplodere di gioia il Rigamonti: il Brescia di Brocchi agguanta in extremis il Perugia, che era passato in vantaggio con Brighi ad un quarto d'ora dalla fine.



Il derby laziale tra Frosinone e Latina se lo aggiudicano i ciociari: la doppietta di Dionisi zittiscono l'acuto finale di Acosty. Una rete di Sansone, invece, regala al Novara la prima vittoria, 1-0 con la Salernitana, mentre la Spal non va oltre l'1-1 con l'Ascoli, a Pontisso risponde Cacia. Pareggi senza reti infine in Vicenza-Bari e Avellino Trapani.