29 ottobre 2016 17:48 Serie B: il Cittadella torna a correre, Entella super col Brescia Cade il Carpi in casa battuto dallʼAscoli, Cesena ancora ko con il Frosinone

I veneti battono 2-1 il Latina e tornano al successo dopo 4 giornate. Larga la vittoria dell'Entella, che in casa asfalta 4-0 il Brescia. Cade il Carpi, superato a domicilio dall'Ascoli 2-0. Continua la crisi del Cesena, che cade 2-1 a Frosinone. 1-0 del Benevento sullo Spezia, mentre il Bari fa 2-0 con la Pro Vercelli. Gol e spettacolo tra Ternana e Novara, che finisce 4-3. 0-0 tra Salernitana e Pisa.

Dopo 4 giornate senza vittorie, il cittadella torna a sorridere. I granata sbloccano la gara con Manuel Iori: il capitano sfrutta un’indecisione della difesa avversaria e piazza il pallone alle spalle del portiere per l'1-0. A metà primo tempo brutto scontro tra Pasa e l’attaccante dei laziali, Richmond Boakye. Proprio quest’ultimo ha la peggio e deve abbandonare il campo in ambulanza. A un quarto d’ora dalla fine arriva il raddoppio con un super gol di Kouame, che da fuori area mette il pallone dove Pinsoglio non può arrivare. Nel finale accorcia le distanze Corvia, ma il risultato non cambia più. A pari punti con i veneti la Virtus Entella, che demolisce 4-0 un Brescia inesistente. Molto bello la prima rete di Masucci, che lascia partire un destro diretto all'angolino, imparabile per Minelli. A inizio ripresa raddoppia Caputo: destro a incrociare che bacia il palo e si insacca per il 2-0. La squadra di Brocchi non reagisce e i liguri dilagano con Caputo e Tremolada.

Non riesce a rialzarsi il Cesena, che perde anche a Frosinone. I ragazzi di Drago subiscono il vantaggio di Paganini, che al 19’ del primo tempo è libero di colpire di testa e segnare. I bianconeri reagiscono e pareggiano con Camillo Ciano. Nel secondo tempo i ciociari riprendono campo e passano ancora. A punire i romagnoli è la premiata ditta Dionisi-Ciofani. Il primo centra la traversa con un gran destro da fuori, il secondo è il più lesto a raccogliere il pallone e a siglare il definitivo 2-1. Cade in casa il Carpi, superato da un Ascoli cinico e preciso. Sono gli emiliani a fare la partita, ma è la squadra di Aglietti a segnare. Due gol, uno per tempo, di Orsolini valgono i 3 punti per gli ospiti. Vince ma non convince pienamente il Bari di Stellone, che al San Nicola festeggia il ritorno al successo. Apre Maniero di testa, chiude Brienza. Nel mezzo tante occasioni per i galletti ma anche qualche rischio sulle giocate in contropiede di Mustacchio e Mammarella.