Serie B, il Cesena affonda il Carpi: 2-1

Nel derby dell'Emilia Romagna in Serie B il Cesena supera agevolmente un Carpi sottotono. Nel primo tempo il bianconero Balzano al 24' approfitta di una smanacciata non efficace di Belec e porta in vantaggio i suoi. Il raddoppio romagnolo arriva a 5 minuti dalla fine della prima frazione con Andrea Cocco. Nella ripresa la squadra di Castori accorcia con Bianco su calcio di rigore al 65', senza cambiare la sostanza della gara.