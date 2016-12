Serie B: il Carpi vince a Bari e allunga sul Frosinone

19:34 - Nella 17.a giornata di Serie B il Carpi vince 1-0 a Bari e allunga sulla seconda in classifica, il Frosinone, ora a -4. Il Bologna pareggia 2-2 contro il Catania, con la squadra di Lopez in vantaggio per 70'. Stesso risultato per Lanciano-Trapani e Varese-Virtus Entella. Nella sfida salvezza tra Pro Vercelli e Pescara gli abruzzesi vincono 0-4. Pari a reti bianche per Perugia-Latina e Spezia-Cittadella. Il Crotone vince 2-1 in casa dell'Avellino.

PERUGIA-LATINA 0-0

Pari senza troppe emozioni tra Perugia e Latina. Gli uomini di Camplone, reduce da 2 pareggi di fila, non sembrano più la squadra rivelazione di inizio campionato. Punto inutile anche per la formazione di BreDa, che rimane all’ultimo posto in Serie B.

Sono gli umbri a fare di più la partita, ma né Parigini né Falcinelli sembrano in giornata. Così ci pensa Dario Flores a fare l’attaccante aggiunto: su calcio da fermo di Lanzafame si inserisce e in tuffo manca di poco la porta. Il Latina pensa decisamente a non prendere l’imbarcata, e si affaccia in avanti solo con Valiani, che da calcio d’angolo prende una clamorosa traversa. Nel secondo tempo il Perugia si avvicina al vantaggio con Parigini, lanciato da Taddei, ma anche l’attaccante degli umbri colpisce il legno. Finisce a reti inviolate, con le squadre stanche e prive di convinzione.

AVELLINO-CROTONE 1-2

Al Partenio gara di grandi emozioni tra Avellino e Crotone. Allo scadere sono i calabresi a portarsi a casa i tre punti e in virtù di questo risultato la squadra di Drago si affaccia alla zona play-off.

Al 7’ il Crotone passa già in vantaggio: Ciano trova un irresistibile destro a giro su punizione che spiazza completamente Gomis. Ma i padroni di casa non ci stanno e iniziano a pressare. Al 26’, fra le proteste degli ospiti, Comi trova il pari da distanza ravvicinata, dopo il diagonale di Zito. I calabresi protestano, ma l’arbitro Roca convalida.

La partita si accende e le due squadre tentano di tutto per portarsi a casa i 3 punti. L’Avellino ci riprova ancora con Comi, al 75’, ma Caio Seco gli nega il raddoppio con un riflesso incredibile. Il Crotone si galvanizza e Salzano, con una conclusione potentissima, batte Gomis: 1-2. nel finale l’Avellino si butta in avanti a testa bassa e sembra fatta per il pareggio quando Roca assegna un rigore a Castaldo. Ma ancora una volta il portiere brasiliano del Crotone salva il risultato.

CATANIA-BOLOGNA 2-2

Pareggio con tanti rimpianti per il Bologna. La squadra di Lopez va in vantaggio 2-0 e potrebbe concludere la partita, ma il Catania non molla e trova il pareggio.

Gli emiliani vanno sullo 0-1 già al 4’ con Zuculini: Laribi libera il centrocampista che dalla destra spiazza Frison. Il Catania non sembra in partita e la squadra di Lopez potrebbe approfittarne. Solo Calaiò sembra tenere viva la squadra di Sannino. Ma il Bologna spreca molto: Prima Acquafresca si trova di fronte a Frison e non riesce a segnare; poi Improta su cross di Morleo inforca di testa ma anche lui non trova la rete; e ancora Laribi va vicino al raddoppio con una conclusione deviata in angolo da Frison al 50’. Lo 0-2 del Bologna arriva al 55’: Zuculini lancia Acquafresca che, nonostante gli interventi di Capuano e Frison, riesce a segnare.

Sembra che la partita sia finita. E invece 3 minuti dopo il Catania accorcia le distanze con Cani, su traversone di Chrapek (entrato al 57’). E’ proprio il polacco ad imprimere un cambiamento alla partita: lancia l’1-2, va vicino al pari al 64’ e costruisce gioco per gli uomini di Sannino. Il pari arriva al 78’: Calaiò viene toccato in area da Maietta e l’arbitro Pairetto concede un generoso rigore: l’attaccante calcia dal dischetto, Coppola tocca, ma non trattiene. Finisce così. Il Bologna manca l’aggancio al Frosinone e si dispera per un risultato ingeneroso.

LANCIANO-TRAPANI 2-2

Succede un po’ di tutto allo stadio Biondi: nello scontro che può valere i play-off il Trapani passa prima in vantaggio, poi viene recuperato e superato dal Lanciano in 3 minuti e nel finale il risultato si fissa sul 2-2.

A portare in vantaggio i siciliani ci pensa un autogol di Ferrario al 6’. Ma già 10 minuti dopo Mammarella sfiora la traversa e il pareggio su punizione. Il portiere del Trapani Gomis esalta negando il gol del pareggio a Monachello prima e a Piccolo poi con delle parate miracolose. Ma l’estremo difensore non può nulla sulle conclusione velenose di Thiam: il Senegalese fa 1-1 e 2-1 in 3 minuti prima in contropiede poi su calcio d’angolo. Il Trapani non ci sta e nel secondo tempo, nel momento migliore del Lanciano trova il pari: punizione di Nadarevic e conclusione di Terlizzi.

VARESE-VIRTUS ENTELLA 2-2

Finisce in parità la sfida di bassa classifica tra Varese e Virtus Entella. I liguri partono subito forte e vanno in vantaggio due a zero sfruttando due calci d'angolo. Al 12' è Iacopino a segnare di testa mentre al 18' è Russo ad anticipare il portiere di casa Bastianoni. A fine primo tempo (45') il Varese rialza la testa con un calcio di rigore trasformato da Falcone. Il gol del definitivo 2-2 arriva ancora una volta su calcio d'angolo grazie a Neto, bravo a raccogliere un pallone vagante in area. Nel finale assalto del Varese ma il risultato non cambia.

BARI-CARPI 0-1

Il Carpi consolida il primato in serie B espugnando lo stadio San Nicola: gli emiliani battono il Bari 1-0 grazie ad una rete di Mbakogu all'8' della ripresa. I pugliesi, che hanno terminato la gara in dieci per l'espulsione di Sabelli, hanno protestato per un gol non convalidato a Caputo al 25' del secondo tempo (colpo di testa di Caputo respinto da Gabriel dopo che la palla probabilmente aveva oltrepassato la linea di porta).

Per la squadra del presidente Paparesta il ruolino di marcia è davvero deludente: sei sconfitte nelle ultime otto gare. Al termine dei 90' i tifosi del Bari hanno contestato la squadra con fischi e cori ('Onorate la nostra maglia').

PRO VERCELLI-PESCARA 0-4

La Pro Vercelli affonda contro il Pescara. Con il tondo 0-4 e una prestazione convincente gli uomini di Baroni mettono un po’ di distanza tra loro e l’ultimo posto in classifica, che rimane comunque molto vicino. I piemontesi invece mostrano una performance incolore.

Lo show del Pescara inizia al 32’, dopo una mezz’ora nella quale gli abruzzesi non escono mai dalla loro area: Pasquato –in contropiede- gira al volo in maniera incredibile per Bjarnason che, solo davanti a Russo porta in vantaggio i suoi. La Pro Vercelli crolla e al 75’ il Pescara raddoppia con una grande azione in slalom di Politano. il 3-0 e il 4-0 sono segnati da un giovane, Victor Da Silva, classe ’95, in prestito dal Chievo, nella cui primavera l’anno scorso ha vinto il campionato. E la classe si vede: con grande personalità e le imbeccate di un ispirato Politano fissa il risultato finale sul 4-0.

SPEZIA-CITTADELLA 0-0

Lo Spezia non va oltre il pari contro il Cittadella, ma conserva il quarto posto in classifica. Al 'Picco' finisce 0-0 la sfida tra i bianchi allenati da Bjelica e la squadra di Foscarini. Protagonista della gara il portiere spezzino Chichizola, decisivo al 30' del primo tempo su Coralli e al 26' della ripresa su Gerardi. Spezia pericoloso solo nella ripresa, dopo l'espulsione al 4' di Pecorini, con un colpo si testa di Valentini al 17' a lato. Con il pareggio di oggi, lo Spezia rimane quarto con 26 punti.