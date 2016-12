Serie B: il Carpi riparte, Bologna in bianco

23:12 - Il Carpi batte 2-0 l'Avellino e va in fuga a +8 sul Bologna, bloccato sullo 0-0 dal Latina. Il Vicenza non va oltre il 2-2 con il Lanciano: veneti raggiunti al terzo posto dal Frosinone che stende il Perugia (2-1). Il Livorno pareggia 0-0 a Trapani, lo Spezia travolge la Pro Vercelli (5-2). Il Pescara affonda il Crotone (2-1), Bari-Catania finisce 1-1. Il Modena espugna Brescia, l’Entella passa a Terni, il Cittadella strapazza il Varese (3-0).

Il Carpi torna a correre e, dopo avere collezionato quattro pareggi consecutivi senza reti, riscopre il gusto della vittoria battendo 2-0 l’Avellino al Cabassi: decidono le reti di Lollo e Lasagna. Successo meritatissimo per la squadra di Castori che colpisce un doppio palo con Poli e altri due legni con Inglese e Lasagna. Gli emiliani ora hanno 8 punti di vantaggio sul Bologna che al Dall’Ara non va oltre lo 0-0 contro il Latina: i rossoblù di Diego Lopez colpiscono una clamorosa traversa con Sansone nei minuti di recupero. Prosegue la marcia del Frosinone che al Matusa batte 2-1 il Perugia e brinda al terzo successo consecutivo: di Dionisi e Frara le reti della squadra di Stellone, agli umbri non basta Faraoni. I ciociari sono terzi a pari punti col Vicenza che al Menti manda in scena un divertente 2-2 col Lanciano: i veneti si salvano all’88’ grazie a una rete di Cocco che, sullo 0-0, si era fatto parare un rigore da Aridità. Non sa più vincere il Livorno che torna da Trapani con un deludente 0-0.





La partita più spettacolare della serata è quella del Picco dove lo Spezia batte 5-2 la Pro Vercelli in rimonta. Una doppietta di Marchi lancia i piemontesi, avanti 2-0 al 38’: poi si scatenano i liguri che pareggiano in due minuti con Datkovic (40’) e Situm (41’). La Pro resta in nove (espulsi Fabiano al 42’ e Cosenza al 52’) e crolla nella ripresa: lo Spezia fa festa con i gol di Brezovec, De Las Cuevas e Catellani (rigore). In zona playoff importante passo avanti del Pescara che all’Adriatico batte 2-1 il Crotone: Ciano risponde a un rigore di Memushaj, poi ci pensa Sansovini a regalare i tre punti agli abruzzesi. Il cambio di allenatore fa bene al Modena che vince 1-0 a Brescia grazie a un rigore di Granoche. Con lo stesso risultato l’Entella sbanca il Liberati di Terni: decide una rete di Sforzini, la Ternana sbaglia un rigore al 92’ con Vitale (parata di Paroni). Botta e risposta al San Nicola tra Bari e Catania: i siciliani colpiscono con Rossetti, i pugliesi replicano con De Luca per il definitivo 1-1. In coda preziosissimo successo del Cittadella che al Tombolato batte 3-0 il Varese: segnano Stanco, Coralli e Minesso (rigore). I lombardi sono ultimi insieme al Crotone.