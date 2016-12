Serie B: il Carpi espugna Trapani

Con il nuovo tecnico Calori a studiare la sua nuova squadra dalla tribuna, il Trapani si comporta bene in tutto l'avvio di partita, spaventando il Carpi con un tiro al volo di De Cenco (8') e soprattutto con un colpo di testa di Coronado (14'), che tutto solo a tre metri dalla porta vuota mette clamorosamente alto di testa. Negli ospiti il più pericoloso è Catellani, che prima (2') manda a lato di un soffio una punizione dal limite, ma poi (38') non sbaglia dagli undici metri il rigore concesso per un ingenuo fallo di Pagliarulo su Di Gaudio. La reazione dei padroni di casa è immediata ma il tiro di Barillà da ottima posizione si infrange contro i cartelloni pubblicitari (45'). Nella ripresa il ritmo cala e aumentano i falli: la partita si innervosisce ma questo non fa bene al Trapani che non riesce più a trovare gli spazi per creare vere possibilità per pareggiare. Il Carpi gestisce, anche se Castori avrebbe preferito che Crimi in avvio di ripresa in mischia avesse chiuso un match che invece è rimasto aperto fino alla triplice fischio.