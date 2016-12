Serie B, il Carpi batte il Catania e continua a volare

20:01 - Il Carpi espugna Catania e continua la sua corsa in testa. Dietro la capolista bene il Frosinone, che supera il Vicenza, e il Bologna, che rimonta il Lanciano. Si fanno sotto anche l'Avellino (1-0 al Brescia) e la Pro Vercelli (1-0 al Trapani). Il Perugia soffre ma batte il Cittadella, mentre il Latina strappa un punto a Modena. Vittoria fondamentale del Varese sulla Ternana (2-0). Finisce 1-1 Entella-Crotone. Il Pescara espugna Livorno (2-1).

CATANIA-CARPI 0-2

Il Carpi porta a casa anche lo scalpo del Catania e continua a volare in classifica. La squadra di Castori domina fin dall'inizio contro i siciliani: al 18' è subito Mbakogu a cercare il gran gol con una girata volante. Sul finire del primo tempo Pasciuti viene steso in area ma l'arbitro lascia correre. La svolta arriva al 57' con Di Gaudio che segna di sinistro su assist di Bianco, ma è decisiva l'incertezza del portiere Frison. Al 64' ancora Mbakogu pericoloso ma questa volta Frison si fa trovare pronto. Esce Mbakogu, entra Inglese e proprio l'attaccante di riserva segna con un gran sinistro dopo essersi girato in area. Nel finale Calaiò tenta di salvare almeno l'onore con un gran sinistro da fuori ma è il Carpi a vincere e a portarsi a 43 punti in classifica, 22 in più rispetto al deludente Catania.

PERUGIA-CITTADELLA 3-1

Il netto 3-1 potrebbe ingannare perché il Perugia ha sofferto non poco per quasi tutto il secondo tempo. Gli umbri partono subito molto forte con lo scatenato Lanzafame, che al 6' impegna subito Valentini. La risposta del Cittadella arriva all'11' con Sgrigna, che cerca il gol dopo la tripletta rifilata al Catania. Perugia avanti al 36': grande azione di Lanzafame che apre per Parigini, l'assist è immediato e Falcinelli si fa trovare pronto al centro dell'area. Nella ripresa sembra tutto facile per il Perugia dopo il gol di Fossati, servito da Falcinelli, che segna e va ad abbracciare l'allenatore Camplone. Ma al 61' il Cittadella accorcia su calcio di rigore di Coralli, che si fa parare il tiro e poi ribadisce in rete con Provedel a terra. Da quel momento sono i veneti a fare la partita sfiorando la rete del pari ma al 93' Verre, in contropiede, chiude il match.

VIRTUS ENTELLA-CROTONE 1-1

La Virtus Entella pareggia contro il Crotone e ottiene il settimo risultato utile consecutivo. Liguri in vantaggio al 33' con Mazzarani, bravo a mettere alle spalle di Caio Secco con un destro al volo dopo una corta respinta di testa di Cleiton. Il capitano ospite si fa perdonare al 53' quando pareggia sfruttando una corta respinta del portiere su punizione battuta da Ciano. Entella ancora pericoloso con Mazzarani e Di Tacchio.

FROSINONE-VICENZA 1-0

Dopo cinque turni il Frosinone ritrova la vittoria e consolida il secondo posto in compagnia del Bologna. I ciociari sembrano in controllo ma Stellone, al 10', si fa espellere dall'arbitro per proteste. Al 18' Bremec effettua la prima parata sul tentativo di Curiale. Il portiere ospite ci mette ancora una pezza su Ciofani che ci prova di testa. Al 64' la difesa del Vicenza esce male, ne approfitta Gori che controlla e batte Bremec con un preciso piatto destro. Tre minuti viene espulso per doppia ammonizione Gentili ma la superiorità del Frosinone dura un minuto a causa del secondo giallo rifilato dall'arbitro a Soddimo. Nel finale il Vicenza le prova tutte per pareggiare ma il Frosinone, nonostante l'espulsione di Mirko Gori, resiste. Sull'ultima azione della partita espulso il portiere ospite Bremec.



VARESE-TERNANA 2-0

Tre punti d'oro per il Varese contro la Ternana. La squadra di Bettinelli va subito in vantaggio al 16', grazie al piattone di Luoni che firma il primo gol in carriera. Gli umbri tentano una timida risposta ma il Varese mantiene il controllo grazie anche all'espulsione rimediata da Meccariello. Il gol della sicurezza arriva con il capitano Neto Pereira, bravo a battere Brignoli dopo uno scambio con Zecchin. Varese a quota 22 punti in classifica.

MODENA-LATINA 0-0

Il Latina trova un punto prezioso a Modena ma, un po' a sorpresa, si rammarica per le occasioni perse. Il primo tempo è avaro di occasioni per entrambe le squadre. Granoche non sembra in giornata e l'unico squillo è quello del nerazzurro Viviani, che sfiora il palo su punizione. Nel secondo tempo parte meglio il Latina: l'ex Sforzini fallisce un'occasione clamorosa calciando addosso al portiere in uscita. Nel finale meglio il Modena che rischia di trovare il gol vittoria con una gran punizione di Beltrame messa in angolo da Di Gennaro.

LANCIANO-BOLOGNA 1-2

Una magia di Monachello illude il Lanciano ma alla fine lo spareggio per il secondo posto va al Bologna. Dopo 90 secondi le cose si mettono subito male per la squadra di Lopez: Coppola stende Gatto in area, calcio di rigore e portiere ospite 'graziato' con un giallo. Sul dischetto va Piccolo che però calcia fuori con il sinistro. Lo stesso Piccolo sfiora il gran gol al 22' con un sinistro a giro ma il Bologna spaventa gli abruzzesi con Cacia, troppo lento però nello stoppare la palla. Al 51' arriva il meritato vantaggio dei padroni di casa con Monachello, al quarto gol in stagione, che firma un gioiello di sinistro al volo dopo aver controllato la palla di testa. Il Bologna si sveglia al 63' con Cacia, questa volta rapido a sfruttare un'indecisione della difesa. Gatto sbaglia una facile occasione solo davanti a Coppola e al 72' per il Lanciano arriva la beffa ancora con Cacia, che infila di testa su angolo battuto da Laribi.



PRO VERCELLI-TRAPANI 1-0

L'undicesima rete stagionale di Ettore Marchi rilancia le ambizioni della Pro Vercelli in zona play off. La partita si mette subito bene per i piemontesi con il calcio di rigore e l'espulsione concesso per il fallo di Gomis su Emanuello. In porta va Marcone (fuori Barillà) che respinge con i piedi il tiro di Marchi. Il bomber della Pro si fa perdonare al 29', quando mette in rete di testa su crosso di Di Roberto. Ancora Marchi pericoloso al 38' ma il destro finisce alto. Nella ripresa la Pro Vercelli controlla senza patemi nonostante i tentativi del Trapani ridotto in 10 uomini.

AVELLINO-BRESCIA 2-0

Castaldo e Arini regalano la vittoria all'Avellino. La prima occasione è per Comi, che di testa impegna Arcari. Irpini avanti al 38' con Castaldo: l'attaccante campano si presenta davanti al portiere e con la punta del piede anticipa il disperato tentativo di recupero di Antonio Caracciolo. Grandi proteste del Brescia al 65' per il pareggio annullato per fuorigioco a Corvia. Al 94', dopo un tentativo di Andrea Caracciolo, arriva la rete della sicurezza per l'Avellino con Arini. Espulso, nel Brescia, Maidat.

LIVORNO-PESCARA 1-2

Al Picchi il Livorno cede 2-1 a un ottimo Pescara e scivola al sesto posto in classifica, scavalcato da Frosinone, Bologna, Spezia ed Avellino che hanno chiuso l'anno tutte con una vittoria. I padroni di casa perdono dopo una manciata di minuti Mosquera e sono gli ospiti ad entrare meglio in partita: clamorosa la traversa colpita da Maniero al 22'. I toscani passano per primi al 36', grazie al quinto gol in campionato del bulgaro Galabinov. La gioia dura pochi minuti, visto che Maniero pareggia in pieno recupero con una rovesciata spettacolare. Nella ripresa la gara si infiamma (ben 10 gli ammoniti), gli ospiti ci credono e vanno vicini al colpaccio dopo un'ora di gioco con Bjarnason: Mazzoni si salva con i piedi. Al 65' Vantaggiato impegna due volte Aresti, ma è ancora Mazzoni che si deve superare sullo scatenato Maniero un minuto dopo. Nulla può il numero 1 labronico al minuto 80', quando l'attaccante degli abruzzesi realizza un rigore concesso per un fallo di Moscati su Melchiorri. Gli abruzzesi si allontanano dalla zona calda.