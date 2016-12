Serie B: il Cagliari perde a Brescia, il Bari non ne approfitta

Nella 15esima giornata di Serie B il Cagliari crolla in casa del Brescia perdendo 4-0. Brutta partita dei sardi che si arrendono ai gol di Caracciolo, Kupiz (2) e Embalo. La squadra di Rastelli rimane comunque capolista a +1 sul Crotone. Non ne approfitta il Bari bloccato sul pareggio dal Como. Bella vittoria anche del Novara che si impone per 1-0 in casa del Livorno rovinando l'esordio di Mutti. In coda vince la Ternana 2-0 sul Vicenza .

Cade il Cagliari sotto i colpi di uno strepitoso Brescia. Partita molto nervosa soprattutto nel primo tempo, poi le rondinelle dilagano grazie ai gol di Caracciolo, doppio Kupisz ed Embalo. La squadra di Rastelli rimane comunque capolista a 32 punti, ora però il Crotone è a -1. Per i sardi da sottolineare il bruttissimo infortunio accorso a Dessena: tibia e perone rotti e probabile stop di parecchi mesi. Battuta d'arresto anche per il Bari che non approfitta dello stop dei primi in classifica e pareggia 1-1 contro il fanalino di coda Como. Al vantaggio di Simone Ganz risponde De Luca. Nelle zone alte importantissima vittoria del Novara che batte il Livorno grazie allo splendido pallonetto di Gonzalez e rovina l'esordio sulla panchina dei toscani di Bortolo Mutti. Perde nuovamente il Modena di Crespo in casa contro la Virtus Entella, male anche il Vicenza sconfitto dalla Ternana con i gol di Ceravolo e Falletti. Il Perugia vince in casa dell'Avellino grazie al magnifico gol di Gavazzi e a Parigini. Piccolo sospiro di sollievo per il Lanciano che ottiene un'importantissima vittoria contro il Latina grazie alla strepitosa prestazione di Piccolo doppietta per lui) a cui risponde temporaneamente Acosty. A concludere la giornata sarà il posticipo domenicale delle 17.30 fra Ascoli e Trapani.