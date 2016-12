Serie B: il Cagliari non sbaglia, cade il Cesena

Il Cagliari non sbaglia un colpo al Sant'Elia: i sardi superano anche il Modena e festeggiano la settima vittoria casalinga in campionato su sette partite disputate. Decide una doppietta di Joao Pedro, a segno al 6 e al 42', mentre ai canarini non basta il provvisorio 1-1 di Stanco (22'). La squadra di Rastelli può così godersi il primato solitario con tre punti di vantaggio sul Cesena che, a sorpresa, cade a Latina: la formazione pontina, con Mario Somma al debutto in panchina, si impone 1-0 grazie a una rete di Corvia al 70'.



Prosegue il momento positivo del Novara che al Piola travolge il Brescia con un rotondo 4-0: le firme sul successo dei piemontesi sono quelle di Evacuo (doppietta), Troest e Galabinov. Cade il Livorno di Panucci, battuto 1-0 dalla Pro Vercelli: al Piola decide un autogol di Maicon al 35'. Colpo esterno della Ternana che vince 2-1 all'Adriatico di Pescara: Caprari risponde a Falletti, poi gli umbri fanno festa all'89' con Dugandzic. Torna finalmente a sorridere il Trapani di Cosmi che interrompe una striscia di quattro sconfitte di fila battendo lo Spezia al Provinciale: finisce 5-1 con reti di Scognamiglio (2'), Citro (33'), Coronado (41'), Nadarevic (56') e autogol di Chichizola (86'). Ai liguri, a secco di vittorie ormai da un mese, non basta il pari momentaneo di Migliore all'8'.



Esordio da dimenticare per Devis Mangia sulla panchina dell'Ascoli, battuto 3-0 dal Vicenza al Menti: match già deciso nei primi 45 minuti dalle reti di Cinelli, Raicevic e Vita. Inizia con un pareggio, invece, l'avventura di Gianluca Festa sulla panchina del Como: i lariani, sempre da soli all'ultimo posto in classifica, si fanno raggiungere due volte dall'Entella a Chiavari (doppietta di Ganz e reti di Caputo e Pellizzer).