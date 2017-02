Serie B: il Brescia risorge, poker al Cittadella

Nel primo anticipo della 27esima giornata di Serie B il Brescia sconfigge con un sonoro 4-1 il Cittadella grazie alle reti di Caracciolo, Blanchard, Coly e Dall'Oglio, siglate nel primo tempo. I veneti, in 10 dal 12' per l'espulsione di Martin, trovano il momentaneo 1-1 con Strizzolo. La squadra di Brocchi torna così al successo dopo quasi 2 mesi e sale a 31 punti in classifica, +3 sulla zona playout. Il Citta resta quinto col Perugia a quota 39.