27 ottobre 2014 Serie B: il Bologna vola, Trapani ribaltato I rossoblù vincono 2-1 in rimonta al Dall'Ara: Mancosu illude i siciliani, condannati da un'autorete di Terlizzi da un gol di Laribi

23:05 - Il Bologna batte 2-1 il Trapani nell’anticipo dell’11esima giornata di Serie B. La squadra di Lopez subisce a freddo il gol di Mancosu (5’) ma pareggia grazie a un’autorete di Terlizzi (28’) prima di trovare il definitivo vantaggio al 64’ con Laribi. I rossoblù recriminano anche per un palo di Maietta in apertura di ripresa. Gli emiliani volano da soli in testa alla classifica a quota 21 punti, a +3 su Frosinone, Carpi e lo stesso Trapani.

Ruggito iniziale della squadra di Boscaglia, che dopo appena 5' passa in vantaggio con il gol di Matteo Mancosu: l'attaccante sardo è il più lesto a capitalizzare al meglio una respinta corta di Stojanovic su incornata di Terlizzi, che prende benissimo il tempo a tutti su corner battuto da Nadarevic. Settima rete in questo campionato per Mancosu, che raggiunge Castaldo dell'Avellino in cima alla classifica dei cannonieri di B. La squadra di Lopez, subito dopo il gol incassato, si sveglia dal torpore iniziale, ma al 7' prima Gomis e poi la traversa dicono no rispettivamente a Zuculini e Morleo. Al 28' però, i felsinei trovano l'1-1: tutto nasce da un tocco perfetto di Cacia, che smarca Laribi in area. Il numero 21 rossoblù serve al centro Acquafresca, Terlizzi anticipa ma inciampando infila nella propria porta. Beffa per l'ex difensore del Catania, che dopo aver propiziato il gol dei suoi aiuta gli avversari a rientrare in partita.



Nella ripresa è il Bologna a partire con le le marce altissime: al 51' palo di Maietta, che prende il tempo a Terlizzi su corner ben calibrato di Zuculini. Al 64' i rossoblù sfruttano il momento favorevole, coi siciliani troppo schiacciati nella loro metà campo, per passare in vantaggio: sponda area di Cacia per Karim Laribi, lasciato tutto solo sulla destra da Lo Bue. Il 23enne centrocampista in prestito dal Sassuolo non si fa pregare, e di potenza batte Gomis. Rimonta completata per i padroni di casa, che dopo 60 secondi avrebbero la possibilità di fare tris, ma Gomis è superbo sulla conclusione mancina di Cacia.



Passati in svantaggio, i granata non riescono mai a centrare lo specchio della porta, ed il sostanzioso recupero concesso da Baracani non viene sfruttato dalla formazione siciliana, che al triplice fischio finale si deve arrendere. Il Bologna, con il presidente Tacopina in tribuna, può festeggiare la vetta solitaria della Serie B con 21 punti, in attesa delle altre partite dell'undicesimo turno, mentre il Trapani torna a casa con qualche rimpianto. Nel prossimo turno la squadra di Boscaglia ospiterà il Brescia, mentre il Bologna farà visita al Livorno.