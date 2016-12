Serie B, il Bari esonera Devis Mangia

20:44 - L'avventura di Devis Mangia sulla panchina del Bari è arrivata al capolinea. Dopo il pesante 3-0 incassato dal Crotone, il club ha esonerato il tecnico. "La FC Bari 1908 comunica di aver sollevato dall'incarico il sig. Devis Mangia. La Società ringrazia Mangia per il lavoro svolto con professionalità e serietà, e gli augura le migliori fortune umane e professionali nel proseguo della carriera", si legge nel comunicato della squadra.

La terza sconfitta consecutiva e il secondo 3-0 rimediato nelle ultime tre giornate è dunque costato il posto a Mangia, che paga un avvio di stagione zoppicante e molto al di sotto delle aspettative. Ai galletti del resto la vittoria manca dal 19 ottobre e urgeva una svolta per dare una scossa all'ambiente. Risultati a parte, la situazione di Mangia del resto nelle ultime ore si era ulteriormente aggravata dopo le dichiarazioni contro Minala. "Minala non merita di giocare, non si allena con serietà, è per questo che non lo getto mai nella mischia", aveva dichiarato l'allenatore del Bari dopo la sconfitta con il Crotone.



Per la panchina del Bari il nome più caldo ora sembra quello di Nicola. In lizza c'è anche l'allenatore della Primavera della Lazio Bollini. De Canio invece avrebbe rifiutato l'offerta.