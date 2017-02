Serie B: il baby Ascoli stende la Pro Vercelli

L'Ascoli dei giovani prosegue nel suo momento positivo e allo stadio Del Duca batte 3-1 la Pro Vercelli nel recupero della prima giornata del ritorno di Serie B, in programma lo scorso 22 gennaio. I marchigiani si impongono in virtù della doppietta di Riccardo Orsolini, già acquistato dalla Juventus, e della rete di Elia Favilli, bomber di ottime prospettive. Nel finale la rete di Konate per i piemontesi.