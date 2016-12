Serie B: fuga Cagliari, stop Crotone

Espulso dal campo, Nenad Bjelica rischia adesso di non sedersi più sulla panchina dello Spezia. La sconfitta interna per 3-0 con il Cagliari, seconda consecutiva e terza nelle ultime sei gare, tiene fuori i liguri dalla zona playoff, posizione impensabile per una delle squadre candidate alla promozione. Al Picco inizia invece a prendere consistenza la fuga del Cagliari che vola grazie alla doppietta di Melchiorri e a un'autorete di Valentini nel finale. Il Crotone si perde nei minuti finali contro un Lanciano mai domo: meritatissima la rete di Piccolo all'86' che pareggi i conti con il gol di Ricci (20') e spedisce i pitagorici a -4 dalla vetta. Fermato nell'anticipo dal Vicenza tra le mura amiche, il Livorno viene raggiunto al quinto posto da un Pescara che nel 2-0 a Como può ringraziare Lapadula (doppietta) e Fiorillo, vera e propria saracinesca contro cui sbattono gli uomini di Gianluca Festa. Vola anche il Brescia, in zona playoff grazie al 3-0 sul Trapani: succede tutto nel primo tempo (gol di Kupisz, Morosini e Geijo), poi le espulsioni di Scozzarella ed Eramo condannano definitivamente la squadra di Cosmi. In coda fondamentale successo della Salernitana sulla formazione più in forma del campionato, ovvero il Novara: a decidere il match che rilancia i granata è un gol di Donnarumma al 67'. L'Avellino batte infine 3-1 il Latina grazie a uno strepitoso Mokulu (doppietta e un assist per Trotta, pari temporaneo di Dumitru per i laziali), mentre la Ternana di Breda non trova la via di uscire dai bassifondi della classifica: al Liberati finisce 2-1 per l'Entella, risultato che lancia i liguri di Aglietti a -2 dall'ottavo posto e condanna i rossoverdi al quart'ultimo posto.