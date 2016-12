Serie B: frena il Verona, gioia Salernitana nel derby col Benevento

La prima sconfitta del Benevento arriva all'8a giornata di Serie B nel derby in casa della Salernitana: all'Arechi finisce 2-1 per i granata grazie alle reti di Della Rocca e Luiz Felipe, tardiva la rete di Lucioni per evitare il ko. Tra le neopromoesse perde 1-0 il Pisa di Gattuso in casa con la Spal, mentre fanno festa Carpi (1-0 a La Spezia) e Perugia (3-0 all'Avellino). In vetta frena il Verona: 2-2 col Brescia nel lunch match.

Fa festa la Salernitana nel derby contro il Benevento che all'Arechi cede 2-1 ai granata e incassa la prima sconfitta stagionale nell'ottavo turno di campionato di serie B. Dopo un avvio equilibrato e una traversa di Improta al 14', è Della Rocca a sbloccare il match al 31' con una girata sporca di sinistro che spiazza Gori. Rosina manca il raddoppio, Terracciano dice di no a Ceravolo poi al 42' è Luiz Felipe a raddoppiare da distanza ravvicinata con un missile sotto la traversa da distanza ravvicinata. Nella ripresa Coda fallisce il colpo del ko, Ceravolo pareggia il conto dei legni ma il gol di Lucioni che riapre la partita arriva solo all'87': troppo tardi per evitare il primo ko che non fa comunque perdere al Benevento il terzo posto in classifica.



E' una rete di Arini, a cinque minuti dalla fine, a gelare l'Arena Garibaldi regalando tre punti d'oro alla Spal e a far piangere il Pisa di Gattuso che spreca così la chance di portarsi nelle zone altissime della classifica. Sale invece il Carpi che espugna di misura il Picco di La Spezia: il gol che decide il match in apertura di ripresa porta la firma di Lasagna che insacca da due passi raccogliendo un diagonale di Di Gaudio. Inarrestabile la marcia del Perugia che al Curi strapazza l'Avellino e brinda alla terza vittoria consecutiva: Monaco apre le marcature, poi una doppietta di Di Carmine fissa il punteggio sul definitivo 3-0. Altro stop per il Bari che al San Nicola pareggia 1-1 contro l'Entella: un siluro di Brienza al 3' illude i pugliesi, immediato il pareggio dei liguri con Iacoboni (9'). Tre punti d'oro per la Pro Vercelli che al Piola batte 1-0 la Ternana: il match winner è Legati. Si conclude nel peggiore dei modi la già complicatissima settimana di Serse Cosmi che, alla guida del suo Trapani, perde 2-0 a Latina e si ritrova ultimo in classifica: i pontini centrano la prima vittoria stagionale grazie a un uno-due Boakye-Acosty tra il 38' e il 41'. Finisce senza reti Vicenza-Cesena.



Il Verona, invece, fallisce il sorpasso in vetta. Nel lunch match dell'ottava giornata di Serie B, l'Hellas non va oltre il 2-2 interno contro il Brescia e resta così un punto dietro la capolista Cittadella, sconfitto dal Frosinone nell'anticipo: partita spettacolare al Bentegodi, dove Caracciolo (22') e Torregrossa (55') portano due volte in vantaggio le Rondinelle, ma in entrambi i casi Pazzini (52' e 73') ristabilisce l'equilibrio.

Partita subito viva: da una parte Siligardi fallisce un invitante contropiede, dall'altra gol annullato a Torregrossa per offside. Al 12' sale in cattedra Romulo che salta quattro uomini ma poi colpisce il palo. Al minuto 22 la sblocca Caracciolo con un calcio di punizione rasoterra dal limite che beffa un colpevole Nicolas e porta avanti il Brescia. Il Verona reagisce ma prima Luppi e poi Pazzini non trovano lo specchio da ottima posizione. Il pari è rimandato nella ripresa: al 52' infatti Pazzini stoppa col petto il lancio di Fossati e inventa un destro in diagonale che bacia il palo e entra. La gioia dell'Hellas dura poco perché al 55' Torregrossa riesce a insaccare da centro area al termine di un'azione confusa. I padroni di casa non demordono e al 73' raggiungono il nuovo pari: Bubnjic stende in area Pazzini che dagli undici metri non sbaglia. L'assalto finale degli scaligeri non porta effetti: un punto per uno, ma il Verona si mangia le mani.