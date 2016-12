Serie B, ecco il calendario: l'open day il 26 agosto

Come sempre difficilissimo individuare le favorite alla promozione finale, ma il Frosinone sembra partire un passino avanti a tutte le altre. La squadra di Pasquale Marino giocherà la prima giornata con la Virtus Entella, mentre le altre due squadre retrocesse dalla Serie A, Verona e Carpi, se la vedranno rispettivamente contro Latina e Vicenza. Prima volta in serie B per il Benevento, che giocherà in casa contro un'altra neopromossa, la Spal, mentre l'ultima squadra proveniente dalla Lega Pro, il Cittadella, sarà impegnata in trasferta a Bari. I match di cartello del primo turno sono quelli tra Avellino-Brescia e Cesena-Perugia.



Queste tutte le partite della prima giornata del torneo cadetto: Avellino-Brescia, Bari-Cittadella, Benevento-Spal, Cesena-Perugia, Frosinone-Virtus Entella, Hellas Verona-Latina, Novara-Trapani, Pro Vercelli-Ascoli, Spezia-Salernitana, Ternana-Pisa, Vicenza-Carpi.

"Ringrazio tutti - ha detto il presidente Abodi prima dell'inizio dei sorteggi - non è un semplice ritorno, ma un evento come sempre appassionante. Siamo in un luogo, il teatro Bonci e la città di Cesena, che rappresenta l'Italia, l'ambiente e il paesaggio della Serie B". Il presidente ha poi sottolineato che "la grande novità è che quest'anno non ci saranno novità: nel senso che abbiamo cercato di consolidare il lavoro svolto negli anni passati. Giocheremo - ha spiegato - tra Natale e Capodanno, il 24 e il 30 dicembre, il lunedì dell'Angelo sarà una giornata tutta dedicata alla serie B. Rimarremo vicini ai tifosi che non partiranno. Volendo - ha concluso Abodi - una piccola novità ci sarà, rispettando un accordo con l'associazione calciatori e allenatori in stagione la sosta invernale sarà un po' più lunga".

Sono previsti 6 turni infrasettimanali: martedì 20 settembre 2016, martedì 25 ottobre 2016, martedì 28 febbraio 2017, martedì 4, lunedì 17 e martedì 25 aprile.