Serie B: due schiaffi al Trapani, il Verona torna a +5

VERONA-TRAPANI 2-0Aveva iniziato col piede giusto il Trapani, forte del successo nell'infrasettimanale col Benevento: prima Visconti non inquadra la porta per un soffio e poi Scozzarella si fa rimontare in extremis da Caracciolo. Il Verona risponde con due tiri pericolosi di Bessa e Romulo che sono l'antipasto al gol: minuto 35, Siligardi fa partire un mancino da posizione defilata, la palla rimbalza davanti a Guerrieri e lo beffa infilandosi dell'angolino. Nella ripresa il ritmo cala e Valoti chiude il conto con una splendida gira al volo sul cross di Luppi al 71': il Trapani non ha la forza di reagire, l'Hellas controlla anche se gli ultimi minuti li trascorre in dieci per l'espulsione rimediata da Bianchetti.