Serie B: doppio Lasagna, Carpi corsaro a Vicenza

20:23 - Il Carpi si conferma imbattibile in trasferta e nella 33esima giornata di Serie B passa 2-1 al Menti contro il Vicenza, terzo della classe e in striscia di 11 risultati utili. La capolista ringrazia Kevin Lasagna, autore di una doppietta nel primo tempo; non basta ai veneti la rete di Cocco nella ripresa. In graduatoria al secondo posto, a -9, c'è il Bologna, vincente 2-0 sul Livorno, mentre finisce 2-2 l'anticipo del Picco tra Spezia e Pescara.

Al Menti la capolista Carpi si impone 2-1 nel big match della 33esima giornata contro il Vicenza terzo della classe e vede sempre più vicina la serie A. La gara si mette subito in discesa per la squadra di Castori perchè al 3' passa con Lasagna: l'attaccante anticipa un avversario in mezzo al campo, si gira, mette il turbo, salta Brighenti in velocità e trafigge Vigorito col sinistro per l'1-0. Il Vicenza reagisce e sfiora il pari con Brighenti e Giacomelli ma al 17' arriva il raddoppio del Carpi in contropiede: filtrante per Lasagna che scatta in posizione regolare e non sbaglia a tu per tu con Vigorito. E' doppietta per la punta che fino allo scorso anno giocava in serie D. Al 34' il Vicenza ha la migliore occasione: sul cross di Giacomelli c'è la deviazione ravvicinata di Laverone ma Gabriel smanaccia e si salva.



La ripresa si apre col Vicenza in forcing e al 51' la squadra di Marino accorcia le distanze. Filtrante per Di Gennaro che dribbla Gabriel in uscita, il portiere lo stende ma prima che Di Paolo indichi il rigore Cocco insacca a porta vuota e così l'arbitro convalida l'1-2. La gara si accende, i giocatori si innervosiscono ma il Carpi, nonostante le difficoltà, restano in corsa grazie al solito Gabriel, decisivo al 53' sul destro ravvicinato di Giacomelli. Nel finale il Vicenza preme ma nonostante i sei minuti di recupero, la porta di Gabriel non subirà altri gol. Anzi, è il Carpi a sfiorare il tris in contropiede con Mbakogu, fermato da un grande intervento di Vigorito in angolo.Per la prima volta dal 19 gennaio il Bologna ritrova la vittoria davanti ai propri tifosi: la squadra di Diego Lopez batte 2-0 il Livorno e blinda il secondo posto in classifica con 56 punti. Gli amaranto incappano nella terza sconfitta consecutiva, la seconda sotto la guida di Christian Panucci, e restano fermi a 47 punti: la posizione playoff è ormai a rischio. La gara si sblocca al 60' quando Mazzoni si scontra con un proprio difensore, la palla resta lì e Oikonomou insacca a porta vuota; il 2-0 arriva al 78' con Sansone che penetra in area e realizza col mancino.

Al Picco si sfidano due squadre in ottima forma e in corsa per i playoff e infatti il confronto tra Spezia e Pescara si chiude con un pareggio, 2-2. Al 33' gli ospiti passano con Melchiorri ma prima dell'intervallo, nel recupero, i liguri impattano sull'1-1 con Brezovec su punizione. La ripresa si apre con l'espulsione di Giannetti per doppio giallo e poco dopo il Pescara, con un uomo in più, torna in vantaggio grazie alla rete di Brugman. Sembra fatta ma all'80' lo Spezia trova il definitivo 2-2 con Stevanovic. I liguri si portano a 50 punti, gli abruzzesi salgono a 48.



La società Frosinone Calcio, in seguito alla decisione adottata dalle Autorità competenti, comunica che la gara Frosinone-Latina, in programma domani alle ore 15:00, è stata rinviata a data da destinarsi.