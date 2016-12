Serie B: Crotone stoppato, il Brescia espugna Bari

Secondo pareggio consecutivo per il Crotone che allo Scida non va oltre lo 0-0 contro il Trapani: i calabresi restano in testa a i+2 sul Cagliar che però, vincendo domani a Salerno, balzerebbe al comando da solo. Si deve accontentare di un pari anche il Novara, bloccato sullo 0-0 dal Cesena al Piola. Il Brescia vince 2-1 a Bari in rimonta, successi anche per Pescara e Perugia. Crolla il Livorno, battuto 3-1 dall'Ascoli al Picchi.