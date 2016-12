Serie B: Crotone e Cagliari frenate, sale il Cesena

Ingenuo e sfortunato il Crotone, che allo Scida passa in vantaggio con Ricci in chiusura di primo tempo ma poi fallisce il colpo del ko: Capezzi colpisce la traversa, palo di Torromino, poi la beffa a 3 minuti dalla fine la sigla in mischia Abate. I calabresi possono comunque sorridere visto che restano da soli in vetta: il Cagliari, infatti, si deve accontentare dello 0-0 a Perugia, un pareggio che non fa una piega per quanto fatto vedere dalle due squadre. Delle prime tre, dunque, vince solo il Cesena, che grazie alle reti di Djuric, Garritano e Ciano stende il fanalino Como e acciuffa i sardi di Rastelli a -1 dalla vetta.

A -3, invece, sale il Bari che espugna il Piola di Vercelli grazie al gol di Rada, poi una traversa per parte. Niente gol a Livorno, con l'Entella che in uno dei suoi rari attacchi colpisce il palo. A Modena pareggia anche lo Spezia, una lunghezza sotto gli amaranto: 1-1, al rigore di Catellani risponde Belingheri. Colpi esterni per Vicenza e Ternana: i biancorossi si impongono 2-1 a Trapani con le reti di Giacomelli e Gagliardini, stesso risultato per gli umbri che passano a Latina col bis di Furlan. Boccata d'ossigeno per le Fere e per l'Avellino, che travolge 3-0 l'Ascoli: sigilli di Mokulu, Tavano e Gavazzi. Chiude il programma il 2-2 tra Lanciano e Salernitana, alla doppietta di Coda risponde quella di Piccolo.