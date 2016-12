Serie B: crolla il Crotone, il Cesena sale in vetta

Nell'11a giornata di Serie B il Crotone crolla 1-4 a Pescara e viene superato in vetta dal Cesena , vittorioso 2-0 contro il Lanciano. Il Bari acciuffa il Novara sull'1-1 al 93'. Stesso risultato tra Salernitana e Perugia. Il Livorno batte 2-0 il Trapani, il Brescia la spunta con il Latina (1-0). Colpi esterni per Pro Vercelli (1-0 ad Ascoli) e Avellino (3-0 alla Ternana). Il Como agguanta il Modena (1-1), ma è sempre ultimo.

ASCOLI-PRO VERCELLI 0-1

Importante successo in chiave salvezza della Pro Vercelli. Il match si decide al 53', con l'autorete di Addae, che spedisce nella sua porta un cross di Di Roberto. Per l'Ascoli si tratta della quarta sconfitta consecutiva.

BARI-NOVARA 1-1

Proprio quando la squadra di Baroni assaporava la quarta vittoria di fila senza subire gol, è arrivata la doccia gelata in pieno recupero. I piemontesi passano al 21' con un colpo di testa di Faragò sugli sviluppi di un corner. Al 93' la clamorosa autorete di Faraoni ( la seconda stagionale) che permette ai pugliesi di mantenre l'imbattibilità casalinga.

BRESCIA-LATINA 1-0

Un rigore di Andrea Caracciolo all'87' regala i tre punti alle Rondinelle. Nel primo tempo traversa di Dumitru al 16' (decisiva la deviazione di Minelli), miracolo di Di Gennaro (il migliore in campo) al 44' su un colpo di testa a botta sicura di Geijo. Traversa di Mazzitelli al 51'. Prima del match premiato Caracciolo, che martedì contro il Crotone ha collezionato la presenza numero 300 con le Rondinelle.

SALERNITANA-PERUGIA 1-1

All'Arechi finisce in pareggio, un risultato che sorride agli umbri. La Salernitana passa con una zuccata di testa di Franco al 24' su assist di Gabionetta. Il pareggio di Ardemagni in tuffo di testa al 49': per i campani è il 17° gol subito. A 3' dalla fine Volta grazie i padroni di casa, calciando alto da pochi passi.

CESENA-LANCIANO 2-0

La squadra di Drago batte 2-0 il Lanciano e guadagna la testa della classifica. Romagnoli avanti nel primo tempo con un colpo di testa di Perico al 27' ben servito da Renzetti. Gli ospiti possono rammaricarsi per un salvataggio sulla linea di Capelli in chiusura di primo tempo per una grande occasione sciupata da Ferrari al 54'. Chiude i conti il giovane Kessiè al 70', al primo gol nella serie cadetta.

COMO-MODENA 1-1

Il Como proprio non sa vincere e il pareggio contro il Modena non gli permette di lasciare l'ultimo posto in classifica. Al 6' del secondo tempo, canarini avanti con uno splendido sinistro a incrociare di Rubin. I padroni di casa protestano per un fallo di Sowe su Borghese in avvio di azione. A 10' dalla fine un errore grossolano di Provedel regala il pareggio a Ganz: per il figlio dell'ex Inter e Milan Maurizio è il primo gol stagionale.

LIVORNO-TRAPANI 2-0

La squadra di Panucci si risolleva battendo non senza fatica il Trapani. Gli amaranto trovano il vantaggio al 38' con il primo sigillo stagionale di Jelenic, ben imbeccato da Pasquato. Lo sloveno si trasforma poi in assist-man e all'83' regala a Vantaggiato il cross che l'attaccante in tuffo di testa spedisce alle spalle di Andrade.

PESCARA-CROTONE 4-1

Dopo 9 giornate il Crotone riassapora l'amaro gusto della sconfitta e lascia la vetta della classifica al Cesena. All'Adriatico i padroni di casa passano grazie a un rigore di Memushaj al 17'. Il raddoppio (in posizione dubbia) è di Lapadula al 40' e lo stesso attaccante a calare il tris, anche questa volta in probabile fuorigioco (47'). Caprari cala il poker al 59'. Il gol della bandiera per i calabresi è di Claiton al 68'.

TERNANA-AVELLINO 0-3

Gli irpini passano con merito al Liberati e conquistano tre punti d'oro nella corsa salvezza contro una diretta concorrente. Al 3' apre le danze Mokulu con un diagonale vincente, poi è Trotta con un bel tocco di sinistro a chiudere i conti al 70'. La reazione degli umbri si ferma sul palo colpito da Furlan. Nel recupero tris di Trotta.