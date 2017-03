Serie B: colpo Verona, il Benevento frena ancora

Seconda vittoria consecutiva del Verona che, imponendosi 1-0 a Brescia grazie a una rete firmata da Zaccagni al 35', conquista tre punti pesantissimi agganciando in vetta alla classifica Spal e Frosinone, in attesa del Monday Night che vedrà impegnati i ciociari al Matusa contro il Cittadella. Prosegue il momento no del Benevento che al Vigorito pareggia 1-1 contro la Salernitana: decidono il match i rigori trasformati da Coda e Ceravolo.