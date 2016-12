Serie B: colpo Entella, aggancio al Cittadella

23:43 - Colpo dell'Entella nel posticipo della nona giornata di Serie B. La squadra di Prina si impone 1-0 sul campo del Cittadella grazie alla rete realizzata al 17' da Botta. I liguri, in dieci dal 67' per l'espulsione di Russo, resistono all'assedio dei padroni di casa e conquistano la seconda vittoria in campionato. Tre punti che consentono all'Entella di lasciare il fondo della classifica e di agganciare proprio i veneti al quartultimo posto.

Primi quarantacinque minuti con intensità. Il primo tiro arriva al 3', Gerardi cerca la porta da fuori area ma la sfera finisce sul fondo. Passano 10 minuti e Palma va diretto verso lo specchio con un tiro al volo sugli sviluppi di un corner. Pelizzoli, nonostante l'età, ha ancora i riflessi pronti e blocca. Al 17' il risultato cambia: Botta al limite dell'area esplode un siluro terra-aria che gonfia la rete sotto la traversa, tiro imparabile per Valentini. È il primo gol stagionale per il centrocampista.

Alla mezz'ora Busellato è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto entra Rigoni, non ancora al 100%. Al 36' sono i padroni di casa a rendersi pericolosi: prima Sgrigna, con una traiettoria insidiosa direttamente da calcio d’angolo, ma Pelizzoli si supera ed effettua una super parata, togliendo il pallone sulla linea di porta e deviando in angolo; sugli sviluppi del successivo corner è Gerardi a sfiorare il palo di testa. Nella ripresa Battocchio si rende subito pericoloso: lanciato da Costa Ferreira, il centrocampista spreca l'occasione per il raddoppio calciando addosso al portiere. Al 58' Mazzarani si divora un gol, colpendo male il pallone e indirizzandolo in faccia a Valentini.

Tra il 63' e il 67' Russo si fa ammonire due volte per due falli su Gerardi e su Coralli, che costringono Di Paolo a mandarlo sotto la doccia prima del tempo. Il capitano abbandona i compagni con circa 25 minuti ancora da giocare. Al 68' è Rigoni a colpire il legno, da due passi, sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo. Il finale è un monologo dei padroni di casa, con un assedio senza sosta. La porta di Pelizzoli è alla mercé dei tiri granata da tutte le posizioni. Prima Benedetti, poi Minesso ed infine Coralli prendono a pallonate l'estremo difensore ospite ma la porta sembra stregata.

Nella prossima giornata il Cittadella andrà a Crotone mentre l'Entella ospiterà il Frosinone.