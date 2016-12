Serie B: colpo Bologna, il Livorno fa cinquina

18:19 - Il Bologna vince 2-0 a Crotone e si porta a -6 dal Carpi, bloccato sullo 0-0 a Trapani nell'anticipo. Tre punti anche per il Livorno che al Picchi batte 5-2 il Bari. In zona playoff successi pesanti per Avellino (1-0 sul Latina), Frosinone (2-1 sul Lanciano) e Vicenza (3-1 sul Perugia). Varese-Pro Vercelli e Pescara-Cittadella finiscono 1-1. L’Entella stende lo Spezia nel derby (2-0), Modena-Catania rinviata per impraticabilità del campo.

Il Bologna sbanca lo Scida battendo 2-0 il Crotone grazie a una doppietta di Laribi, a segno al 24' con uno splendido tiro-cross sotto l'incrocio dei pali e al 53' con un gran destro. Tra i protagonisti del successo rossoblù anche Coppola che al 76' para un rigore a Torregrossa blindando il risultato. Calabresi ultimi in classifica insieme al Latina. Ben sette gol al Picchi dove il Livorno rifila un pirotecnico 5-2 al Bari allenato dall'ex Davide Nicola: Luci, Vantaggiato e Maicon portano gli amaranto sul 3-0, ma i pugliesi riaprono la partita in due minuti con un autogol di Luci e una rete di Caputo (80' e 81'). Il Livorno chiude i conti nel finale con Siligardi (89') e nuovamente Vantaggiato (91'). I toscani conservano il terzo posto con un punto di vantaggio sull'Avellino che al Partenio soffre contro il Latina ma, in dieci per l'espulsione di Chiosa al 62', riesce a spuntarla grazie a un gol di Castaldo (75'). Alle spalle degli irpini c'è il Frosinone che al Matusa batte 2-1 in rimonta il Lanciano (Paganini e Sammarco rispondono a Monachello). Terzo successo di fila per il Vicenza che al Menti regola un Perugia in piena crisi (3-1 con tripletta di Cocco). Il Varese si salva all'Ossola con la Pro Vercelli: piemontesi avanti con Marchi (60'), Borghese replica al 90'. Finisce 1-1 anche Pescara-Cittadella: i veneti, in vantaggio al 28' con Stanco, si fanno raggiungere al 95' da Bjarnason.