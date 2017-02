Serie B: colpo Bari a Benevento, poker Brescia

Primo ko al Vigorito in campionato dopo oltre due anni per il Benevento che, nell'anticipo della 27esima giornata di Serie B perde 4-3 con il Bari. Tra i Galletti doppietta di Galano, rigore di Salzano e gol di Floro Flores. I sanniti restano secondi a quota 46, il Bari sale al quinto posto con 40 punti. Il Brescia esce dalla crisi battendo 4-1 il Cittadella, in 10 dal 12' per il rosso a Martin: reti di Caracciolo, Blanchard, Coly e Dall'Oglio.