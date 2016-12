Serie B: Cocco fa sognare il Vicenza, Avellino ko

22:39 - Il Vicenza batte 1-0 l’Avellino nell’anticipo della 35esima giornata di Serie B e aggancia momentaneamente il Bologna al secondo posto in classifica portandosi a +4 sugli irpini. A regalare i tre punti ai biancorossi, che in casa non vincevano dallo scorso 21 febbraio, è un gol di rapina al 37' di Cocco, al 17esimo centro stagionale e da stasera capocannoniere insieme a Calaiò e Marchi. Terzo ko di fila per l’Avellin.

Nel Vicenza confermato il 4-3-3 con Di Gennaro che torna a centrocampo e Giacomelli con Laverone a supporto della punta Cocco. Per i campani sorpresa Soumarè con Kone dal primo minuto a centrocampo, Trotta completa il tandem con Castaldo in attacco. L'Avellino parte forte: al 3' sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpo di testa di Pisacane sul fondo. Al 17' conclusione di Bittante dalla distanza col mancino: palla sul fondo. Il Vicenza cresce ma la fase centrale del primo tempo è molto fallosa e spezzettata: al 37' Cocco azione da attaccante vero per il cannoniere dei veneti che protegge palla su Chiosa e beffa Gomis. Cinque minuti più tardi squillo dell'Avellino con un colpo di testa di Rodrigo Ely insidioso sulla punizione da posizione defilata di Schiavon.



La ripresa si apre con un Avellino più aggressivo e offensivo: al 51' Trotta dalla distanza scalda i guantoni di Vigorito, poi Castaldo manca la ribattuta a rete. Cinque minuti più tardi l'occasione ghiotta è per Castaldo, che di testa sul perfetto cross di Schiavon manca di un soffio a lato. I nervi si fanno sempre più tesi in campo: a fine partita saranno sei gli ammoniti, il gioco si fa spezzettato nel finale. Al 74' botta di Moretti su punizione con palla alta sopra la traversa. Nel finale poche opportunità per l'Avellino che coglie la terza sconfitta consecutiva in trasferta. Finisce 1-0: il Vicenza è per una notte secondo in classifica attendendo il risultato del Bologna, impegnato domani a Brescia. Nel prossimo turno di campionato il Vicenza sarà di scena al Tombolato di Cittadella nel derby veneto che sarà anticipo di venerdì, l'Avellino farà visita al Varese.