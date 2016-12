17 settembre 2016 18:15 Serie B: Cittadella ancora imbattuto, il Verona torna a correre Succede nel derby con la Ternana. Bene Cittadella, Benevento, Verona e Pisa

Il Cittadella non si ferma più. La squadra di Venturato ottiene la quarta vittoria in altrettante partite, battendo in casa il Novara 3-1. Per gli azzurri di Boscaglia secondo stop lontano dal Piola dopo l'1-0 contro il Pisa. Il Verona supera agilmente l'Avellino 3-1 e torna alla vittoria dopo il ko di Benevento. In gol Bessa, poi il pareggio degli ospiti con Belloni. Gli altri due gol, entrambi nel primo tempo, sono di Pisano e Romulo.

Parità nel derby dell'Umbria tra Perugia e Ternana. Al Curi a passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie al colpo di testa di Rolando Bianchi. Dopo appena 5 minuti arriva il pareggio della Ternana con un gran destro di Falletti che si insacca sotto la traversa. Ma sugli spalti si vive il dramma per la morte di uno spettatore. Il suo malore aveva portato, momentaneamente, alla sospensione della partita, che poi si è regolamente conclusa. I tifosi della curva nord hanno cominciato a protestare e hanno tolto gli striscioni. E' quindi intervenuto il questore di Perugia, Carmelo Gugliotta, stabilendo che non c'erano motivi per interrompere definitivamente il gioco per motivi di ordine pubblico.



Ancora imbattuto il Benevento di Marco Baroni, che agguanta il pareggio sul campo del Latina grazie alla rete di Pajac. Ancora rimandato, per i laziali, l'appuntamento con la prima vittoria. Pareggio pirotecnico tra Spal e Virtus Entella: 4 gol, 2 per parte, tutti realizzati nel primo tempo. Doppio vantaggio dei liguri, con Pellizzer e Caputo, abili a sfruttare le uniche due occasioni a disposizione. Ma in due minuti la Spal recupera lo svantaggio: prima Giani e poi Schiattarella riportano in parità il match.