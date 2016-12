Serie B, Ciofani illude il Frosinone. Minala rilancia il Bari 

18:26 - Il Frosinone si fa recuperare dal Cittadella e resta a -6 dal Carpi. Perdono contatto anche il Livorno, bloccato sull'1-1 dall'Entella, e lo Spezia, battuto a Vicenza. Minala regala la vittoria al Bari, che batte 1-0 il Latina, mentre il Catania si fa rimontare dal Brescia. Sfiora l' impresa il Perugia, in 10 dal 22', che pareggia col Pescara. Il Varese batte 1-0 il Crotone. Modena e Pro Vercelli superano Trapani e Ternana per 2-1.

FROSINONE-CITTADELLA 1-1

Il Frosinone getta al vento una grande occasione per andare a -4 dalla capolista Carpi. Nel primo tempo padroni di casa abbastanza timidi: la prima occasione, al 10', è per Coralli. I ciociari si svegliano pochi minuti dopo con Daniel Ciofani che spaventa Valentini. Al 22' Cittadella ancora pericoloso prima con Sgrigna e poi con Minesso. L'ultimo brivido del primo tempo lo regala il capitano del Frosinone Gucher, che impegna Valentini su punizione. Nella ripresa è un altro Frosinone: al 2' arriva il vantaggio con un gran colpo di testa del bomber Daniel Ciofani, all'ottavo centro stagionale. Proprio quando la vittoria sembra a portata di mano, arriva la doccia fredda per il Matusa con la rete di Scaglia, bravo a sfuggire alla marcatura di Matteo Ciofani e a beffare Zappino con un velenoso colpo di testa.

BARI-LATINA 1-0

Seconda vittoria consecutiva per il Bari. Di Nicola scommette ancora sul giovane Minala, in prestito dalla Lazio, e il camerunense lo ripaga con un altro gol da tre punti dopo quello segnato contro il Cittadella. Al San Nicola è il Bari a fare la partita: al 13' Salviato calcia una punizione che esce di poco. Galletti ancora pericolosi al 30' con Defendi, chiuso sul più bello da Brosco. Primo squillo del Latina di Breda al 33' con un colpo di testa di Pettinari che impegna Donnarumma. Minala fa le prove generali del gol al 59' colpendo un clamoroso palo di testa e segna 5 minuti dopo con un facile piatto destro. Nel finale Breda getta nella mischia Petagna e Sforzini ma i pontini non trovano il pari.

CATANIA-BRESCIA 2-2

Il Catania si fa recuperare due volte dal Brescia e non riesce ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Maurizio Pellegrino si affida al tridente offensivo Calaiò-Cani-Leto ed è proprio l'albanese (6') a portare in vantaggio i siciliani con una potente zuccata su calcio d'angolo. Al 14' il Brescia pareggia sfruttando un perfetto contropiede: è Corvia, con il piatto, a trasformare l'assist di Morosini dalla fascia destra. Catania ancora pericoloso con Calaiò, che al 58' trova la rete del 2-1 con un bel sinistro al volo su spizzata di testa del solito Cani. Ma il Brescia non molla e all'84' l'arbitro La Penna concede un rigore per l'atterramento di Benali da parte di Sauro. Sul dischetto va l'Airone Caracciolo che non sbaglia e fissa il punteggio sul 2-2.

MODENA-TRAPANI 2-1

Caparbia vittoria del Modena che torna a scalare la classifica grazie al 2-1 sul Trapani. La squadra di Novellino parte subito molto forte ma Granoche non riesce a incidere sotto porta. A sorpresa (17') arriva il vantaggio dei siciliani con una magia di sinistro dell'ispiratissimo Falco, che non lascia scampo a Manfredini. Il copione non cambia: Modena ancora avanti e Trapani che gioca di rimessa, nonostante l'espulsione di Novellino dalla panchina. Falco spaventa ancora gli emiliani ma al 75' arriva il meritato pareggio con Nardini, entrato al posto di Rubin, bravo a girarsi in area da vero centravanti. All'88' è Nicola Ferrari a regalare i tre punti al Modena.

PERUGIA-PESCARA 2-2

Il Perugia sfiora l'impresa contro il Pescara ma viene raggiunto nel finale. Partono meglio gli abruzzesi, che colpiscono un palo con una punizione di Brugman (15'). Al 24' la svolta della partita: Politano inventa un assist per Maniero che viene steso da Koprivec in uscita. Cartellino rosso per il portiere e calcio di rigore: Provedel respinge il destro di Maniero ma l'albanese Memushaj è lesto a mettere dentro di controbalzo. Il gol subito, però, scuote il Perugia che al 33' trova il pari ancora su rigore - trasformato da Falcinelli - concesso per l'atterramento di Lanzafame da parte di Pesoli. Nonostante l'inferiorità numerica è ancora il Perugia a fare la partita. Gli umbri prima sfiorano il gol con Lanzafame e poi (54') trovano il vantaggio con Marco Fossati, bravo a piazzare sotto l'incrocio un assisti di Nicco. Il Perugia continua ad attaccare e sfiora il 3-1 con Falcinelli ma al 92' arriva il pareggio di Maniero con un colpo di testa.

PRO VERCELLI-TERNANA 2-1

In un 'Silvio Piola' immerso nella nebbia il camouflage della Ternana non favorisce la visibilità. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, le squadre giocano a viso aperto e al 42' arriva il vantaggio degli ospiti con Ceravolo, che con il destro batte un Russo non impeccabile. Al 49' la Pro Vercelli pareggia con Scaglia, che sfugge alla marcatura di Avenatti e supera Brignoli di testa. Il portiere umbro difende il pareggio con parate in serie ma a 5' dal termine Vitale aggancia Statella. E' calcio di rigore: sul dischetto si presenta Marchi che non sbaglia.

VARESE-CROTONE 1-0

Dopo sei turni, torna a vincere il Varese che si aggiudica la sfida salvezza contro il Crotone. Ai padroni di casa basta l'autogol di Ferrari - provocato da Rea - sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto al 4'. La reazione dei calabresi è piuttosto timida e il Varese riesce a gestire il vantaggio con relativa tranquillità, nonostante le 4 punte inserite da Drago nella ripresa. Tre punti fondamentali per la formazione di Bettinelli che supera il Latina, battuto a Bari, e agguanta il quartultimo posto in classifica.

VICENZA-SPEZIA 1-0

Il Vicenza soffre ma trova una prestigiosa vittoria contro la corazzata Spezia. Nel primo tempo gara molto combattuta a centrocampo: il ritmo è alto ma le occasioni non sono molte. Al 33' è Giacomelli, servito da Di Gennaro, a spaventare Chichizola. Nel secondo tempo (63') è lo Spezia a sfiorare il vantaggio con Catellani, che colpisce la traversa da due passi. Bremec salva il Vicenza in un paio di occasioni ma i veneti, in dieci per l'espulsione di Garcia Tena (84'), trovano la rete che vale i tre punti proprio quando lo Spezia cerca di vincere. E' Lores Varela, con un dolcissimo pallonetto, a far esplodere il Menti e regalare i tre punti a Marino.

VIRTUS ENTELLA - LIVORNO 1-1

A Chiavari è subito spettacolo sulle tribune con la visita del presidente della Samp Ferrero a Spinelli, patron del Livorno. Partono meglio i toscani, con Siligardi che scalda i guanti di Paroni. Al 18' grande occasione per Jelenic, che dopo una perfetta penetrazione in area si fa bloccare ancora da Paroni. Grandissima occasione per la Virtus Entella al 47' ma prima il portiere ospite Mazzoni e poi Vantaggiato respingono due tentativi in rapida successione. Al 53' Siligardi manca una buona occasione di testa e 3 minuti dopo è Mazzarani a portare in vantaggio l'Entella dopo aver raccolto una respinta di Mazzoni su una sua precedente conclusione. Il pari del Livorno arriva al 69' con Galabinov, abile a mettere dentro di testa un perfetto cross mancino di Cutolo.