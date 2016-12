Serie B: Carpi inarrestabile, Bologna stoppato

17:41 - Il Carpi vince 1-0 a Cittadella e vede la Serie A sempre più vicina: la squadra di Castori, a sette turni dal termine, guida la classifica a +14 sul Bologna (1-1 a Brescia) e a +15 sul Vicenza vittorioso sull’Avellino nell’anticipo. In zona playoff il Frosinone batte 2-1 il Pescara. Cade lo Spezia, sconfitto 1-0 in casa dalla Ternana. Il Livorno pareggia 3-3 sul campo della Pro Vercelli. In coda il Catania vince 4-1 il derby col Trapani.

Non conosce ostacoli la corsa del Carpi verso la prima, storica promozione in Serie A. Ormai manca solo il suggello dell'aritmetica a sancire una stagione fin qui trionfale: la squadra di Castori vince anche a Cittadella (1-0 con gol di Di Gaudio) e porta a 14 i punti di vantaggio sul Bologna che a Brescia non va oltre l'1-1: colpiti al 22' da H'Maidat, i rossoblù pareggiano con Sansone al 33' e giocano gli ultimi venti minuti in dieci uomini per l'espulsione di Oikonomou rischiando più volte nel finale di subire il secondo gol.

Ora il Bologna ha un solo punto di vantaggio sul Vicenza (vittorioso sull'Avellino nell'anticipo del venerdì) e tre sul Frosinone che ritrova il sorriso battendo 2-1 il Pescara (per i ciociari reti di Gucher e Lupoli).

In zona playoff pesante battuta d'arresto dello Spezia che al Picco si fa sorprendere dalla Ternana incassando la seconda sconfitta di fila: l'1-0 degli umbri è firmato da Avenatti al 63'. Rocambolesco 3-3 del Livorno di Panucci a Vercelli: i piemontesi segnano con Sprocati al 5' ma gli amaranto ribaltano il risultato con Maicon (11') e Siligardi (25'). La Pro Vercelli non molla e va sul 3-2 con Sprocati (40') e Luppi (81') prima che un rigore di Emerson all'86' sancisca il definitivo pareggio. In coda pesante vittoria del Catania che batte 4-1 il Trapani nel derby: i granata passano in vantaggio all'8' con un rigore di Terlizzi, poi si scatenano i rossazzurri che segnano con Schiavi (doppietta) e Castro. Completa la festa un'autorete di Terlizzi.

Per il Trapani è la prima sconfitta della gestione Cosmi. Torna al successo dopo più di un mese il Modena che al Braglia batte 2-0 l'Entella grazie a Signori e Garritano. Minala salva il Bari nel finale contro il Crotone: al San Nicola finisce 1-1 con i gol di Ciano (35') e Minala (88'). Stesso risultato in Lanciano-Latina (Piccolo risponde a Bidaoui).